Ферстаппен: Ми досягли хороших успіхів в Остіні
Триразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен підбив підсумки виступів Ред Булл на Гран-прі США в Остіні.
Його слова передає Racingnews365.
"Мексика – це завжди чудова гонка, і, звичайно, це домашня гонка Серхіо Переса, тому тут завжди панує чудова атмосфера. Траса знаходиться високо над рівнем моря, і до цього потрібно трохи пристосуватися, але історично ми тут виступаємо добре, і мені завжди подобалася ця траса.
Ми досягли хороших успіхів в Остіні та побачили деякі багатообіцяючі поліпшення на нашому боліді, але цього було ще недостатньо для головної гонки. Втім, команда наполегливо працює над розв'язуванням невеликих проблем, але, зрештою, це був крок у правильному напрямку. Перемога в спринтерській гонці стала поштовхом для команди", – сказав Ферстаппен.
Нагадаємо, на Гран-прі США в Остіні нідерландець фінішував третім. Перемогу здобув пілот Феррарі Шарль Леклер, а друге місце посів його напарник Карлос Сайнс.
У спринті Ферстаппен став першим, обійшовши Сайнса та Ландо Норріса з Макларен.