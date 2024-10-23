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Ферстаппен: Ми досягли хороших успіхів в Остіні

Андрій Яросименко — 23 жовтня, 19:40
Ферстаппен: Ми досягли хороших успіхів в Остіні
Макс Ферстаппен
Getty images

Триразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен підбив підсумки виступів Ред Булл на Гран-прі США в Остіні.

Його слова передає Racingnews365.

"Мексика – це завжди чудова гонка, і, звичайно, це домашня гонка Серхіо Переса, тому тут завжди панує чудова атмосфера. Траса знаходиться високо над рівнем моря, і до цього потрібно трохи пристосуватися, але історично ми тут виступаємо добре, і мені завжди подобалася ця траса.

Ми досягли хороших успіхів в Остіні та побачили деякі багатообіцяючі поліпшення на нашому боліді, але цього було ще недостатньо для головної гонки. Втім, команда наполегливо працює над розв'язуванням невеликих проблем, але, зрештою, це був крок у правильному напрямку. Перемога в спринтерській гонці стала поштовхом для команди", – сказав Ферстаппен.

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Нагадаємо, на Гран-прі США в Остіні нідерландець фінішував третім. Перемогу здобув пілот Феррарі Шарль Леклер, а друге місце посів його напарник Карлос Сайнс.

У спринті Ферстаппен став першим, обійшовши Сайнса та Ландо Норріса з Макларен.

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