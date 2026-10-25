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Одне з найкращих місць: Гамільтон висловив захоплення трасою в Остіні

Володимир Максименко — 25 жовтня 2026, 14:12
Одне з найкращих місць: Гамільтон висловив захоплення трасою в Остіні
Льюїс Гамільтон
Скудерія Феррарі

Пілот Феррарі Льюїс Гамільтон висловився про "Трасу Америк" в Остіні, яка зазнавала регулярної критики з боку фанатів Формули-1. 

Слова британця наводить ESPN.

Гонщик став на захист траси заявивши, що це одне з найкращих місць, де він коли-небудь їздив.

"Людям дуже легко бути негативно налаштованими до будь-чого. На мою думку, це одна з найкращих трас у світі. Вона чиста, тут зручний доступ та в'їзд, увесь паддок дуже комфортний.
Я не помічав під-час заїзду, але, здається, у мене є номер люкс. Це одне з найбільш неймовірних місць для перегляду гонок", – розповів Гамільтон.

Нагадаємо, "Трасу Америк" було відкрито у 2012 році й з того часу вона незмінно приймає Гран-прі США.

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