За крок до титулу: Антонеллі здобув поул-позицію у кваліфікації Гран-прі США
Андреа Кімі Антонеллі
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За підсумками кваліфікації Гран-прі США поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Його результат склав 1:34.035. Представник Ред Булла Макс Ферстаппен відстав від переможця на 0,179 секунди. Трійку лідерів замкнув ще один пілот Ред Булл Ісак Аджар.
Результати кваліфікації Гран-прі США:
- Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:34.035
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0.179
- Ісак Аджар (Ред Булл) – +0.215
- Шарль Леклер (Феррарі) – +0.232
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.276
- Ландо Норріс (Макларен) – +0.344
- Джордж Расселл (Мерседес) – +0.441
- Оскар Піастрі (Макларен) – +0.768
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллс) – +2.014
Додамо, що Антонеллі протягом цього сезону вже здобув сім поул-позицій.
Основний етап гонки відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.
Нагадаємо, що 20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на цих змаганнях. Для цього йому потрібно здобути перше місце на основній гонці в США, а його партнер по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.