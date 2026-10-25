За крок до титулу: Антонеллі здобув поул-позицію у кваліфікації Гран-прі США

За підсумками кваліфікації Гран-прі США поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Його результат склав 1:34.035. Представник Ред Булла Макс Ферстаппен відстав від переможця на 0,179 секунди. Трійку лідерів замкнув ще один пілот Ред Булл Ісак Аджар.

Результати кваліфікації Гран-прі США:

Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:34.035 Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0.179 Ісак Аджар (Ред Булл) – +0.215 Шарль Леклер (Феррарі) – +0.232 Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.276 Ландо Норріс (Макларен) – +0.344 Джордж Расселл (Мерседес) – +0.441 Оскар Піастрі (Макларен) – +0.768 Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллс) – +2.014

Додамо, що Антонеллі протягом цього сезону вже здобув сім поул-позицій.

Основний етап гонки відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на цих змаганнях. Для цього йому потрібно здобути перше місце на основній гонці в США, а його партнер по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.