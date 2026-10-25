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За крок до титулу: Антонеллі здобув поул-позицію у кваліфікації Гран-прі США

Микола Літвінов — 25 жовтня 2026, 01:07
За крок до титулу: Антонеллі здобув поул-позицію у кваліфікації Гран-прі США
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

За підсумками кваліфікації Гран-прі США поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Його результат склав 1:34.035. Представник Ред Булла Макс Ферстаппен відстав від переможця на 0,179 секунди. Трійку лідерів замкнув ще один пілот Ред Булл Ісак Аджар.

Результати кваліфікації Гран-прі США:

  1. Кімі Антонеллі (Мерседес) – 1:34.035
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – +0.179
  3. Ісак Аджар (Ред Булл) – +0.215
  4. Шарль Леклер (Феррарі) – +0.232
  5. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – +0.276
  6. Ландо Норріс (Макларен) – +0.344
  7. Джордж Расселл (Мерседес) – +0.441
  8. Оскар Піастрі (Макларен) – +0.768
  9. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллс) – +2.014

Додамо, що Антонеллі протягом цього сезону вже здобув сім поул-позицій.

Основний етап гонки відбудеться 25 жовтня та розпочнеться о 22:00 за київським часом.

Нагадаємо, що 20-річний Антонеллі може стати чемпіоном світу з Формули-1 на цих змаганнях. Для цього йому потрібно здобути перше місце на основній гонці в США, а його партнер по команді Джордж Расселл має фінішувати не вище 9-го місця.

Гран-прі США Формула 1 Андреа Кімі Антонеллі

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