Ми дуже близько: Антонеллі висловився про титул чемпіона світу після перемоги на Гран-прі США

Італійський пілот Мерседеса Андреа Кімі Антонеллі після перемоги на Гран-прі США заявив, що він наблизився до здобуття титулу чемпіона світу.

Його слова передає Sky Sports.

"Ми дуже близько. Ми намагаємося завершити сезон на високій ноті і, сподіваємося, зможемо завоювати титул дуже скоро".

Також 20-річний автогонщик додав, що залишився задоволеним результатом змагань.

"Це саме той результат, який нам був потрібен. Вся команда дуже на це заслуговує. Дуже приємно бачити результат після того, як ми стільки часу присвятили роботі над цим новим пакетом".

Окремо він відзначив стратегію з одним піт-стопом.

"Також ідеально спрацювала стратегія з одним піт-стопом. Дуже радий, що нам вдалося її реалізувати. Сьогодні це була чудова командна робота".

Зауважимо, що за підсумками 18 етапу Формули-1 перемогу здобув Антонеллі, випередивши Шарля Леклера з Феррарі та представника Ред Булла Макса Ферстаппена, які посіли друге та третє місце відповідно.

Додамо, що Антонеллі міг стати чемпіоном світу після перемоги в США, однак для цього йому окрім перемоги необхідно було розраховувати на те, щоб конкуренти в обличчі Джорджа Расселла та Льюїса Гамільтона фінішували не вище 9 та 6 місць відповідно.

Вже наступного тижня італієць стане чемпіоном Формули-1, якщо фінішує не нижче 9 місця.