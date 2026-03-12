Тренуюся у Mario Kart: Ферстаппен пожартував про підготовку до Формули-1

Чотириразовий чемпіон світу Макс Ферстаппен пожартував, що через нові боліди почав тренуватися до Формули-1 за допомогою відеогри "Mario Kart".

Про це повідомляє ESPN.

Нідерландець згадав цю гру на пресконференції у Шанхаї, коли його запитали, чи дає симулятор водіям сьогодні більшу перевагу, ніж раніше.

"Я знайшов дешевший варіант – замінив симулятор на Nintendo Switch. Тренуюся у Mario Kart. Гриби ловлю добре, а з синіми черепашками трохи складніше. Працюю над цим. Ракета ще не працює, але вона з'явиться!", – пожартував Ферстаппен.

Mario Kart – це серія картингових ігор, заснована на франшизі Mario, розробленій та виданій Nintendo. Гравці змагаються в гонках на картингах, використовуючи різні бонусні предмети.

Пілот Ред Булл зазначив, обговорював із керівництвом Формули-1 можливі зміни до регламенту.

"Я не хочу залишати спорт, але сподіваюся, що ситуація покращиться. Я мав дискусії з FOM та FIA. Сподіваюся, що вже наступного року ми зможемо внести суттєві покращення. Є кілька варіантів, які ми обговорюємо", – додав гонщик.

Зазначимо, що 28-річний пілот був одним з найбільших критиків нових болідів сезону-2026, які сильно орієнтовані на керування батареями.

Нагадаємо, що нідерландець драматично вилетів з першої кваліфікації сезону Формули-1 у Мельбурні. Автогонщик втратив контроль над болідом та врізався у стіну. Після медичного обстеження у Ферстаппена не виявили жодних ушкоджень.

Раніше повідомлялося, що Ферстаппен вперше в кар'єрі виступить у престижному добовому марафоні