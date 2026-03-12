Другий шанс Феррарі та нове випробування для сучасних двигунів: прев'ю Гран-прі Китаю

Тільки-тільки ми відійшли від насиченого на події Гран-прі Австралії, який дав старт новому сезону Формули-1, як на обрії майорить другий етап 2026-го – Гран-прі Китаю.

Одне з найбільших міст у Китаї, Шанхай, готове прийняти "королеву автоспорту" та всіх її шанувальників, а ми з вами спробуємо зрозуміти, яким буде другий етап Ф-1 у 2026 році загалом, та за нового регламенту зокрема.

Історична довідка

Китайський уряд намагався привезти Формулу-1 до "Піднебесної" ще задовго до дебюту "Міжнародного автодрому Шанхаю" в "королеві автоспорту". Ще на початку 1990-х ходили розмови про можливий етап у Китаї, проте навіть після відкриття траси в Чжухаї перегони на ній провести не вдалося через невідповідність до стандартів FIA.

Перше Гран-прі Китаю з'явилося в календарі Ф-1 лише у 2004-му, а виграв його гонщик Феррарі Рубенс Баррікелло, а вже наступного року Шанхай закривав сезон Формули-1. Та ще і який сезон – перша перемога Фернандо Алонсо в особистому заліку та тріумф Рено в Кубку Конструкторів.

Сталася в Китаї і остання перемога Міхаеля Шумахера. Саме на "Міжнародному автодромі Шанхаю" легендарний пілот Феррарі завоював свою рекордну, 91, перемогу, показник який не скоро поб'є чинний пілот Скудерії Льюїс Гамільтон.

Міхаель Шумахер після Гран-прі Китаю-2006 Getty Images

І хоча протягом наступних років точилися дискусії щодо можливого скасування гонки в "Піднебесній", все ж у 2011 році керівництву Формули-1 вдалося домовитися з автодромом про продовження контракту та збереження етапу в Китаї у календарі Ф-1. Пізніше саме Гран-прі Китаю прийме 1000-й етап Формули-1.

З того часу гонки в Шанхаї проводилися незмінно до переламного в історії 2020 року, коли розпочалася пандемія CODIV-19. Враховуючи, що саме з Китаю пішла страшна хвороба, то цілих чотири сезони цей азійський етап не проводився. Лише у 2024-му Формула-1 повернулася до "Піднебесної" та готова прийняти гонщиків, команди та фанатів на "Міжнародному автодромі Шанхаю".

Конфігурація траси

У квітні 2003 року болотиста місцевість у районі Цзядін у Шанхаї була виділена для будівництва автодрому Формули-1. Через вісімнадцять місяців і близько 450 мільйонів доларів було завершено будівництво надсучасного Шанхайського міжнародного автодрому.

Форма траси з висоти пташиного польоту нагадує китайський символ "шань", що означає "вгору". Довжина кола становить 5,451 км, траса має 16 поворотів, а гонщики подолають 56 кіл – загалом трохи більше 305 км дистанції.

Родзинкою треку є довгий спіральний поворот 1-2, який майже на 270 градусів закручується всередину. Також пряма між 13 і 14 поворотами має близько 1,2 км і є однією з найдовших у календарі. Саме тут відбувається більшість атак, адже після неї йде різке гальмування у шпильку 14 повороту – класичну точку для обгонів.

Як ми вже й казали, сезон-2026 приніс чимало змін і DRS більше не використовується, а замість нього працює система активної аеродинаміки. На шанхайській трасі передбачено чотири зони Straight Mode (режим для прямих), де крила переходять у режим зменшеного опору повітря. Вони розташовані – на старт-фінішній прямій між 16 і 1 поворотами, на відрізку 4-6 поворотів, між 10 і 11 поворотами, на довгій прямій 13-14.

На цих ділянках болід "розкриває" крила і стає швидшим на прямій, а перед поворотами система повертає їх у режим максимальної притискної сили. Це дозволяє атакувати кілька разів за коло, а не лише в одній точці, як було з DRS.

FIA

Окремо працює режим обгону. Детекція відбувається приблизно на виході з останнього повороту, і якщо пілот перебуває менш ніж у секунді від суперника, він може активувати додаткову електричну потужність на стартовій прямій. Це короткий "буст", який у поєднанні зі Straight Mode допомагає атакувати вже на підході до першого повороту.

Ще один важливий фактор – енергетична стратегія. У новому регламенті приблизно половину потужності боліда забезпечує електромотор, тому правильне використання батареї стало критичним. Шанхайська траса вважається однією з найкращих для рекуперації енергії, адже тут є кілька сильних зон гальмування та багато середньошвидкісних поворотів, де система може ефективно заряджатися. Через це FIA дозволила тут підвищений ліміт рекуперації – до 9 MJ, що дає командам більше енергії для атак на прямих.

Найбільше навантаження на батарею виникає саме на довгій прямій після 13 повороту. Якщо пілот занадто рано використає енергію, наприкінці прямої швидкість може різко впасти. Саме тому команди намагаються накопичити максимум заряду у попередніх поворотах – особливо у зв'язках 7-8 та 11-12 – щоб мати достатньо потужності перед атакою в 14 повороті.

FIA

Таким чином, у Шанхаї вирішальними стають кілька факторів – вихід із 13 повороту, який визначає швидкість на найдовшій прямій, гальмування у 14 повороті (головна зона обгонів), енергетичний баланс батареї, адже неправильне використання заряду може коштувати часу на трасі, а також активна аеродинаміка, що дозволятиме атакувати не лише на найдовшому відрізку треку.

Рекорди Шанхайського автодрому

Найшвидше коло цієї траси належить легендарному Міхаелю Шумахеру – 1:32,238, яке він встановив у 2004 році. Проте Феррарі у "піднебесній" є далеко не найуспішнішою командою, а Шумахер не встиг встановити тут більше рекордів.

Домінував у Китаї протягом останніх 20 років більшою мірою Мерседес та їх багаторазовий чемпіон Льюїс Гамільтон. Здобувши дві перемоги ще в Макларен, британець 6 разів вигравав гонку в Шанхаї, ще по два рази це вдавалося Фернандо Алонсо та Ніко Росбергу. Останній здобув свої перемоги в Китаї саме в складі "срібних стріл".

Box, box, box! 📦



Mercedes' double-stack masterclass at the Chinese Grand Prix in 2019 was absolutely flawless 👌#F1 #ChineseGP pic.twitter.com/zRfy7QFY4M — Formula 1 (@F1) March 18, 2025

Загалом німецький конструктор шість разів тріумфував у "Піднебесній", востаннє ще у 2019 році. Чотири перемоги у повноцінній гонці має Феррарі, хоча остання була ще в далекому 2013, коли лідером Скудерії був той самий Алонсо.

Можливо саме Гамільтону вдасться перервати цю неприємну серію для італійської команди, минулого року йому підкорився спринт у Шанхаї.

Фаворити та інтриги Гран-прі Китаю

Якщо з головним фаворитом вікенду все зрозуміло – Мерседес має очевидну перевагу, то ось з головними конкурентами "срібних стріл" усе набагато цікавіше.

Минулого етапу в Австралії за найвищі місця з німецьким колективом боролись гонщики Феррарі, до того ж Скудерія привезла те саме революційне заднє антикрило вже в Шанхай і випробовуватиме його вже в єдиній практиці, яка відбудеться в п'ятницю.

Чи вистачить цих оновлень не зрозуміло, як й не відомо, хто краще адаптований саме до шанхайського автодрому. Раніше ми вже писали, що траса в Китаї – одна з найкращих для рекуперації енергії, що є повною протилежністю Австралії, де відновлювати заряд батареї вкрай складно.

На цьому треці не буде автоматичного урізання потужності, а отже більше залежатиме вже від пілотів та їх вміння якнайкраще використовувати енергію.

Великим питанням є й позиції Ред Булл та Макларен, які виглядали значно гірше за лідерів, однак у Китаї все може все перевернутись. Хоч Макс Ферстаппен й заявив на пресконференції, що боротися з Мерседес та Феррарі "бики" не можуть, однак минулий сезон показав, що немає нічого неможливого.

Інтригою є й позиції Астон Мартін. Фернандо Алонсо каже, що команді треба кілька етапів, щоб проводити повноцінні вікенди, проте можливо хоча б у спринті гонщики багатостраждального колективу з Сільверстоуну зможуть фінішувати.

Ну і загалом, суботній спринт може здивувати, адже буде більш адаптивний для гонщиків заїздом до повноцінної гонки, а отже на нас очікуватимуть сюрпризи.

Шини, стратегії та погода в Китаї

Pirelli, як і минулого року, надали одну з найжорсткіших конфігурацій гуми на етап у Шанхаї – C2, C3, C4. Ймовірно це означатиме повторення тогорічних стратегій з одним піт-стопом. У 2025-му найпопулярнішим вибором у пілотів був старт на мідіумі та зміні на хард приблизно на 9-13 колах.

Погода в Китаї не дає підстав сподіватися на першу дощову гонку за нового регламенту, хоч у неділю й прогнозують похмуру погоду, шанси на опади вкрай малі.

Сонячна погода дозволить насолодитися фанатам Формули-1 безпосередньо на автодромі, а гонщикам продемонструвати усі свої скілли в оптимальніших умовах.

"Буде цікаво подивитися, чи зможуть пілоти уникнути частих блокувань коліс на вході в повороти, які спостерігалися на трасі в Сахірі під час передсезонних тестів, де деякі зони інтенсивного гальмування були схожими на ті, що в Китаї", – йдеться у повідомленні від Pirelli.

Прогноз Чемпіона

З новим регламентом прогнозувати щось, окрім перших місць Мерседес і останніх у Астон Мартін важко, але ми спробуємо – Макс Ферстаппен або хтось з пілотів Макларен здобудуть перший повноцінний подіум цього року, а в спринті перемогу здобуде Льюїс Гамільтон.

Де дивитися

Пряму трансляцію спринту, обох кваліфікацій та безпосередньо гонки Гран-прі Китаю в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.