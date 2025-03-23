Феррарі загрожує подвійна дискваліфікація за підсумками Гран-прі Китаю

Пілоти Феррарі Шарль Леклер та Льюїс Гамільтон можуть бути дискваліфікованими за підсумками Гран-прі Китаю.

Про це йдеться у звіті ФІА.

Авто пілота з Монако виявилось на 1 кг легшим, ніж цього вимагає регламент змагання. Цікаво, що причина цього не у пошкодженому антикрилі, адже болід зважували із запасним.

Скоріш за все, проблема у розрахунках команди Феррарі, які використовували тактику з одним піт-стопом.

Щодо Гамільтона, то у британця виявили надмірний знос контрольної плити під днищем боліда. ФІА зафіксувала товщину плити 8,5–8,6 мм замість мінімально допустимих 9 мм, що є порушенням технічного регламенту.

Зазначимо, що Леклер фінішував на п'ятому місці, Гамільтон – шостим, а перемогу у заїзді здобув Ландо Норріс.

Уже за два тижні відбудеться третій етап сезону Формули-1 2025 року – на автодромі "Судзука" відбудеться Гран-прі Японії.

Раніше повідомлялось, що Ред Булл проведе екстрену нараду через слабкий старт сезону.