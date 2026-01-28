Команда Формули-1 змінила формат презентації боліда через його технічні проблеми

Команда Формули-1 Вільямс не зможе провести повноцінну презентацію боліда через його проблеми.

Про це повідомили у Formula Passion.

Замість повноцінного івенту британці проведуть онлайн-презентацію: відео нової машини та фото лівреї. Причиною такого рішення стали наявні проблеми з автомобілем, зокрема з його безпекою – напередодні Вільямс не пройшли краш-тест від ФІА.

З цієї ж причини команда пропускає передсезонні тести у Барселоні, які стартували 26 січня.

Нагадаємо, сезон-2025 Вільямс завершили на п'ятому місці у Кубку конструкторів, набравши 137 очок. Пілоти команди Алекс Албон та Карлос Сайнс посіли 8 та 9 місце особистого заліку відповідно, набравши 73 та 64 очки.

Нагадаємо, що нещодавно Феррарі та Альпін презентували оновлені лівреї та боліди на сезон-2026 у Формулі-1.