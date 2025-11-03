Команда Формули-1 змінить назву перед наступним сезоном

Команди Формули-1 Вільямс в сезоні-2026 буде виступати з оновленою назвою та логотипом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

Наразі повна назва колективу "Atlassian Williams Racing", а з 2026-го стане "Atlassian Williams F1 Team". Також логотип W буде замінений на знамениту емблему ХХІ століття Forward W Френка Вільямса, вперше представлену в рік заснування компанії в 1977 році й розміщену на кожному з дев'яти автомобілів, які виграли Кубок конструкторів.

"Я пишаюся тим, що з наступного року ми називатимемося Atlassian Williams F1 Team і носитимемо на нашому боліді логотип, натхненний нашим засновником сером Френком Вільямсом і тісно пов’язаний з нашими десятиліттями успіху.

Як команда, ми натхненні нашим минулим, але з нетерпінням чекаємо на майбутнє та прагнемо написати новий розділ історії Williams, присвячений переможцям у чемпіонаті.

Ця еволюціонована ідентичність команди відображає те, хто ми є, куди ми рухаємося, і знову знайомить з нашою титульною спадщиною зростаючу аудиторію Формули-1, яка ще не стежила за цим видом спорту, коли ми востаннє домінували", – розповів керівник команди Джеймс Ваулз.