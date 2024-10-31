Колапінто: Я не маю місця у Формулі-1 на 2025 рік

Аргентинський гонщик Формули-1 команди Вільямс Франко Колапінто прокоментував чутки щодо свого потенційного переходу в Ред Булл.

Його слова передає RacingNews365.

"Ні, на цю мить я не розумію багато з того, про що вони говорять. Я не знаю, звідки вони беруться. У мене немає місця на наступний рік, тож наразі я не виступаю у Формулі-1. Можливо, я буду виступати десь в іншому місці. Але я сподіваюся, що зможу показати, що заслуговую на місце тут, щоб повернутися у 26-му або 27 році. Це моя мета, і саме тому я роблю гонку за гонкою все, що в моїх силах", – сказав Колапінто.

Нагадаємо, раніше з'являлася інформація, що Ред Булл прагнуть мати у команді перспективного аргентинця, який з моменту свого приходу в Формулу-1 показує хороші результати на боліді Вільямс.

Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив цю інформацію. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.