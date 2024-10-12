Колапінто: Я хочу залишитися у Вільямс

Аргентинський пілот Формули-1 Франко Колапінто заявив, що хоче залишитися у Вільямс після завершення сезону 2024.

Його слова передає Motosport.

"Я не маю жодного уявлення, що буду робити наступного року. Звичайно, це дуже хвилююче, що Джеймс Воулс хоче залишити мене в Ф-1, і я вдячний йому за це. Він допомагає мені бути в курсі всього цього. Він був тим, хто допоміг мені здійснити цю мрію.

Я хочу залишитися у Вільямс, я люблю цю команду, і мені подобається, як вона працює. Я думаю, що повинен бути вдячним їм за те, що вони були першими, хто дав мені можливість виступати в боліді Формули-1.

Я б дуже хотів отримати можливість в майбутньому працювати з цією командою. Якщо ні, то я не маю уявлення про варіанти, але мій план А – залишитися у Вільямс. Вони багато інвестували в мене, коли я був у молодших категоріях, і я вдячний за все це", – сказав Колапінто.