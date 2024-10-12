Колапінто: Я хочу залишитися у Вільямс
Аргентинський пілот Формули-1 Франко Колапінто заявив, що хоче залишитися у Вільямс після завершення сезону 2024.
Його слова передає Motosport.
"Я не маю жодного уявлення, що буду робити наступного року. Звичайно, це дуже хвилююче, що Джеймс Воулс хоче залишити мене в Ф-1, і я вдячний йому за це. Він допомагає мені бути в курсі всього цього. Він був тим, хто допоміг мені здійснити цю мрію.
Я хочу залишитися у Вільямс, я люблю цю команду, і мені подобається, як вона працює. Я думаю, що повинен бути вдячним їм за те, що вони були першими, хто дав мені можливість виступати в боліді Формули-1.
Я б дуже хотів отримати можливість в майбутньому працювати з цією командою. Якщо ні, то я не маю уявлення про варіанти, але мій план А – залишитися у Вільямс. Вони багато інвестували в мене, коли я був у молодших категоріях, і я вдячний за все це", – сказав Колапінто.
Зазначимо, що аргентинець має українське коріння, раніше він сам підтвердив цю інформацію. Також варто додати, що зараз Колапінто виконує роль пілота Вільямс замість Логана Сарджента, якого команда відсторонила через погані результати та велику кількість аварій.
На Гран-прі Італії 21-річний гонщик фінішував 12, на Гран-прі Баку 8, а на Гран-прі Сінгапуру – 11. В особистому заліку пілотів він посідає 19 місце.
Нагадаємо, напередодні з'являлась інформація, що Заубер додали аргентинця до списку претендентів на місце в команді у 2025 році.