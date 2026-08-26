Відкриття сезону-2027 Формули 1 можуть перенести до Китаю внаслідок ситуації на Близькому Сході – ЗМІ

Сезон-2027 у Формулі 1 може розпочатися з Гран-прі в Китаї, оскільки через воєнні дії на Близькому Сході Саудівська Аравія та Бахрейн ймовірно не зможуть прийняти старт змагань.

Про це повідомляє The Race.

Як зазначається, наразі у керівництві Формули 1 проходять переговори щодо альтернативного плану проведення старту наступної кампанії, й Китай є одним із головних фаворитів.

Спочатку передбачалося, що сезон-2027 розпочнеться з Гран-прі Бахрейну 14 березня, й вже після нього продовжиться в Гран-прі Саудівської Аравії, але через воєнні події на Близькому Сході, які можуть не перестати набирати обертів у наступному році, керівництву Формули 1 так чи інакше потрібно буде скористатися іншим варіантом.

Спершу планувалося, що Австралія прийме старт змагань, але піт-лейн в Мельбурні не буде завершено до потрібного терміну, тому, вірогідно, місцевий Гран-прі буде перенесений вже після азійських перегонів.

Хоч і офіційної ухвали наразі немає, генеральний директор Формули-1 Стефано Доменікалі раніше зазначав, що календар змагань точно буде сформований перед початком кампанії.

Нагадаємо, що напередодні Гран-прі Бахрейну було перенесено на автодром "Сепанг" у Малайзії.