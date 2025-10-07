Українська правда
Інженери Феррарі незадоволені регулярними скаргами Леклера на болід

Володимир Максименко — 7 жовтня 2025, 13:42
Інженери Феррарі незадоволені скаргами свого пілота Шарля Леклера на болід.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

На думку фахівців, у сезоні-2025 гонщик надто регулярно скаржиться на стан своєї автівки, зокрема на її поведінку в дощову погоду.

Зазначається, що напруга в команді зросла ще більше після Гран-прі Сінгапуру, на якому Леклер посів шосте місце, а у Льюїса Гамільтона відмовили гальма. До того ж кваліфікація завершилась розмовою Фредеріка Вассера та інженерів на підвищених тонах.

Після кваліфікації Леклер відзначав, що болід поводить себе по-різному від повороту до повороту.

Раніше повідомлялось, що монегаск провів переговори з трьома командами Формули-1.

