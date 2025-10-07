Інженери Феррарі незадоволені регулярними скаргами Леклера на болід
Шарль Леклер
Скудерія Феррарі
Інженери Феррарі незадоволені скаргами свого пілота Шарля Леклера на болід.
Про це повідомляє Corriere dello Sport.
На думку фахівців, у сезоні-2025 гонщик надто регулярно скаржиться на стан своєї автівки, зокрема на її поведінку в дощову погоду.
Зазначається, що напруга в команді зросла ще більше після Гран-прі Сінгапуру, на якому Леклер посів шосте місце, а у Льюїса Гамільтона відмовили гальма. До того ж кваліфікація завершилась розмовою Фредеріка Вассера та інженерів на підвищених тонах.
Після кваліфікації Леклер відзначав, що болід поводить себе по-різному від повороту до повороту.
Раніше повідомлялось, що монегаск провів переговори з трьома командами Формули-1.