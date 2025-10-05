Леклер: Складно розраховувати на поул, коли машина поводиться по різному від одного повороту до іншого
Пілот Феррарі Шарль Леклер залишився незадоволений власним виступом у кваліфікації Гран-прі Сінгапуру.
Слова 27-річного монегаска наводить сайт Формули-1.
Вчора, 4 жовтня, на трасі Марина-Бей у Сінгапурі відбулася кваліфікація, яку виграв пілот Мерседес Джордж Расселл. Леклер у свою чергу провалив останню спробу та завершив сесію на сьомому місці.
"Так, звісно, це було не дуже гарне коло, але, чесно кажучи, не дуже гарне коло, бо з початку викенду було неймовірно важко керувати машиною та збирати все докупи.
Дуже складно дізнаватися щось про машину, коли вона реагує по-різному від одного повороту до іншого. І саме це сталося під час кваліфікації. Я дуже розчарований, але маємо те, що маємо", – сказав Леклер.
Гонщик також був здивований виступом італійської команди, яка в минулі роки неодноразово демонструвала хороші результати у Сінгапурі.
"Великий сюрприз, і я думаю, що найбільший сюрприз – це побачити Мерседес на поулі, хоча раніше вони мали труднощі в спекотних умовах. Але тепер вони приїхали сюди і завоювали поул. Я їх вітаю із цим, а ми ж спробуємо чинити на них тиск у гонці, але я не впевнений, що з 6-го чи 7-го місця вони відчують якийсь тиск".
Гран-прі Сінгапуру відбудеться сьогодні, 5 жовтня. Гонка розпочнеться о 15:00 за київським часом.
Нагадаємо, що переможець кваліфікації Гран-прі Сінгапуру Джордж Расселл був здивований виграшем поулу.