Розкритикував ФІА: відомому шеф-кухарю вимкнули мікрофон на заході Формули-1

Святковий захід Формули-1 з приводу 75-річчя змагання обернувся скандалом через відомого шеф-кухаря Гордона Рамзі, який підтримав пілотів у спорах з ФІА.

Про це повідомляє Talksport.

"Ці спортсмени доводять себе до межі, тож дайте їм волю виплеснути це. Годі вже всіх обмежувати. Вони кожного разу ризикують своїм життям, набираючи швидкість понад 200 міль на годину". – заявив Рамзі.

У цей момент організатори заходу вирішили не дати кухарю договорити, а просто вимкнули британцю мікрофон.

На підтримку Рамзі, пілот ХААС Естебан Окон заявив, що гонщики – теж люди, і не можуть контролювати свою мову на сто відсотків.

Зазначимо, що одним з найбільших опонентів ФІА, Макс Ферстаппен, неодноразово підпадав під санкції федерації через свої емоційні виступи у прямому етері.

Окрім того, організація засудила навіть невдоволення пілотом своїм болідом.

ФІА хоче не просто штрафувати, а й почати дискваліфіковувати гонщиків за ненормативну лексику, що викликало хвилю критики з боку спортсменів.

Раніше Карлос Сайнс розкритикував ФІА за бажання заборонити командний радіообмін.