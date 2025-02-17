Зайшло надто далеко: Сайнс розкритикував ФІА за бажання заборонити командний радіообмін

Новий пілот Вільямса Карлос Сайнс висловив своє невдоволення тим, що ФІА звужує рамки, бажаючи заборонити виводити в прямий ефір командний радіообмін.

Слова 30-річного іспанця наводить Motorsport.

Наприкінці січня був опублікований оновлений Спортивний кодекс ФІА, в якому з'явилися штрафи та навіть дискваліфікації за порушення певних правил, в тому числі за використання нецензурної лексики в прямому ефірі.

А нещодавно президент Федерації Мохаммед Бен Сулаєм припустив, що, можливо, доведеться заборонити виводити в прямий ефір командний радіообмін , під час якого пілоти часто лаються.

Сайнс погодився, що в Формулі-1 забагато матів, проте він не в захваті від того, як діє ФІА.

"Пілоти Формули-1 повинні бути достатньо контрольованими під час пресконференцій та виступів у ЗМІ, щоб не лаятися. Я за те, щоб докласти зусиль, щоб принаймні мати гарну поведінку і пристойний словниковий запас, бо на нас дивляться діти. Я думаю, що це не дуже складно. Тож, чи потрібні нам штрафи, чи нас потрібно контролювати? Я не знаю, але я за те, щоб перед мікрофонами і перед ЗМІ завжди добре висловлюватися і бути вихованим. У той же час, я думаю, що те, чого намагається досягти ФІА за допомогою заборон і всього іншого, це вже занадто. Для мене це фундаментальна частина спорту, де ви, хлопці, бачите справжні емоції, справжній тиск і справжнє хвилювання в голосі і навіть іноді, на жаль, в лексиконі гонщика", – сказав Сайнс.

Іспанський гонщик побоюється, що Формула-1 втратить частину свого характеру, якщо пілотам будуть затикати рота у радіо.

Наразі радіоповідомлення гонщиків вже транслюються із затримкою, щоб можна було зацензурити лайку.

"Якщо це не образливі слова на чиюсь адресу, а просто лайка, де видно, що я емоційний, я не думаю, що це варто контролювати, бо тоді ви, хлопці, пропустите багато речей, через які ми проходимо, перебуваючи в боліді. І повірте мені, ви не захочете поставити мікрофон на футбольному полі і слухати, що говорять футболісти, що є еквівалентною ситуацією. Добре мати такі моменти, тому що ви бачите справжню рушійну силу. Ми вже дуже обмежені в тому, що можемо розповісти про наші команди, про наші ситуації. Ми вже маємо багато брифінгів для ЗМІ. Вони вже кажуть нам, що говорити. Іноді мені буває нелегко під час радіо, але коли ви чуєте цю пристрасть, коли ви чуєте ці слова, навіть якщо іноді ми лаємось по радіо, для мене це те, що зберігає Ф1, і це не повинно бути чимось, чого ми повинні позбутися".

Нагадаємо, що Вільямс вже показав, у якій специфікації боліду виступатимуть Карлос Сайнс та Алекс Албон.

А завтра, 18 лютого, в Лондоні пройде шоу F1 75 Live, під час якого всі десятькоманд серії продемонструють світу свої лівреї на сезон 2025 року.