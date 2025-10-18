Ілюзія демократії: у Сулаєма не буде суперників на виборах наступного президента ФІА

Вже колишній кандидат у президенти ФІА Тім Меєр розкритикував вимоги для участі у виборах.

Слова 59-річного американця наводить Motorsport Week.

Меєр був одним з трьох опонентів нинішнього президента ФІА Мохаммеда Бен Сулаєма на майбутніх виборах які проходитимуть 12 грудня.

Проте колишньому стюарду довелося зняти свою кандидатуру з виборів. До 24 жовтня усі кандидати мали представити список з десяти людей, які увійшли би до їхньої команди у разі обрання президентом.

Тім не зміг цього зробити, оскільки єдиний представник Південної Америки в особі дружини колишнього власника Формули-1 Берні Екклстоуна Фабіана підтримує саме Сулаєма. Через це жоден з кандидатів у президенти ФІА не зміг би навіть взяти участь у виборах, бо Південна Америка не має інших представників.

"Згідно зі статутом ФІА, що регулює структуру виборів, кожен потенційний кандидат повинен до 24 жовтня подати президентський список, до якого має бути включений один віце-президент зі спорту від кожного регіону світу. Кандидати на ці посади повинні бути обрані з числа номінованих на посади у Всесвітній раді з автоспорту, список яких вже на 27% менше, ніж на минулих виборах. Якщо від конкретного регіону представлений тільки один представник, і ця людина вже заявила про свою підтримку чинного президента, то будь-який кандидат у президенти позбавляється можливості балотуватися. Від Південної Америки був висунутий тільки один кандидат, який вже підтримував чинного президента, і цього виявилося достатньо, щоб перешкодити Майеру просунутися вперед. У випадку з Африкою було висунуто всього два кандидати, обидва з яких підтримували чинного президента", – йдеться у заяві Меєра.

У червні Генеральна Асамблея ФІА проголосувала за зміни до статуту та етичного кодексу. Багато хто вважає, що таким чином Сулаєм посилив свою владу.

Тім Меєр упевнений, що ніхто не зможе кинути Сулаєму виклик та перемогти його на виборах ФІА.

"Вибору немає. Не буде голосування за ідеї, не буде змагання поглядів, не буде перевірки лідерства. Буде тільки один кандидат, і це не демократія, а ілюзія демократії. Отже, справжня кампанія триває. Для кожного клубу, який все ще вірить у важливість справедливості; для кожного спортивного та мобільно-орієнтованого клубу, який прагне до рівного доступу до інформації, фінансування та можливостей; для кожного учасника, який вважає, що ФІА повинна підтримувати їх, а не конкурувати з ними. Ми продовжимо виступати на захист тих, хто не може цього зробити, і не заспокоїмося, поки кожен клуб-учасник не зможе вільно говорити за себе".

Нагадаємо, що одна з кандидаток у президенти ФІА Лаура Віллар розглядає варіант із поданням судового позову проти Федерації.