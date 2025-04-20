Я дуже задоволений, – Піастрі оцінив свою перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії

Пілот Макларен Оскар Піастрі висловився про свою перемогу на Гран-прі Саудівської Аравії та відзначив роботу усієї команди.

Слова гонщика наводить BBC.

"Коли я опинився на внутрішній траєкторії, я не виходив з першого повороту другим. Я старався з усіх сил, тому стюарти втрутились, але я був дуже далеко від переслідувачів, і саме це принесло мені перемогу.

Загалом я задоволений тією роботою, яку усі ми виконали на старті гонки – це мені дуже сьогодні допомогло", – розповів Піастрі.

Для австралійця це вже третя перемога в цьому сезоні, завдяки чому він очолив особистий залік пілотів Формули-1.

Вже за два тижні відбудеться шостий етап сезону Формули-1 2025 року – на Міжнародному автодромі Маямі в однойменному місті відбудеться Гран-прі Маямі.

Раніше Ландо Норріс висловився про свою аварію на кваліфікації Гран-прі Саудівської Аравії.