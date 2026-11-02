Катастрофічний момент: Вольфф висловився про сезон-2026 для Расселла

Керівник команди Мерседес Тото Вольфф висловився про сезону-2026 у Формулі-1 у виконанні Джорджа Рассела.

Слова фахівця передає ESPN.

Австрієць визнав, що цьогорічна кампанія видалась важкою для британського гонщика, але подякував йому за мужність привітати Кімі Антонеллі з чемпіонством за підсумками Гран-прі Мексики.

"Він дуже розчарований ситуацією, яка склалась. Те, що він пішов і привітав Антонеллі – це прояв спортивної мужності. Я знаю Джорджа дуже давно і розумію, що сьогодні він переживає катастрофічний момент", – розповів Вольфф.

Зазначимо, що у Мехіко Рассел фінішував шостим, а протягом гонки скаржився на збої у роботі гібридної системи на старті гонки.

В загальному заліку пілотів британець посідає четверте місце, набравши 250 очок.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень у Бразилії.

Зазначимо, що напардник Расселла, Антонеллі, став наймолодшим чемпіоном Формули-1 в історії. Він здобув дебютний титул у віці 20 років і 68 днів.

Італієць перевершив рекорд Себастьяна Феттеля. Німець уже привітав молодого пілота та дав йому пораду.