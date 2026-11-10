Вольфф оцінив шанси Мерседес поборотись за Кубок конструкторів у 2027 році

Керівник Мерседес Тото Вольфф висловився про шанси команди утримати Кубок конструкторів у наступному сезоні Формули-1.

Слова австрійця передає ESPN.

На думку бізнесмена, "срібним стрілам" буде дуже важко втримати конкуренцію з іншими колективами.

"Подивіться на останні гонки, ми не перемагали. Конкуренція між нами, Феррарі, Макларен та Ред Булл стає жорсткішою. Наступного року нам буде дуже важко.

Фактично, сезон-2027 вже розпочався. Зараз головне – вчитись на основі трьох гонок, що залишились у цьому році. На мою думку, у Формулі-1 розпочинається найбільша конкурентна ера – усі команди стають професійними і час, коли домінував один гігант, вже минула", – розповів Вольфф.

Нагадаємо, Мерседес за підсумками Гран-прі Бразилії достроково виграли Кубок конструкторів, а пілот німецького колективу Кімі Антонеллі став чемпіоном Формули-1.

Раніше Тото Вольфф висловився про сезон-2026 у виконанні іншого гонщика своєї команди – Джорджа Расселла.