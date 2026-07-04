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Антонеллі виграв спринт на Гран-прі Великої Британії, Гамільтон – другий

Сергій Шаховець — 4 липня 2026, 14:44
Антонеллі виграв спринт на Гран-прі Великої Британії, Гамільтон – другий
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

Пілот Мерседеса Кімі Антонеллі став переможцем спринту Формули-1 на Гран-прі Великої Британії-2026, який відбувся 4 липня на трасі Сільверстоун.

Італієць фінішував попереду Льюїса Гамілтона з Феррарі та Ландо Норріса з Макларен.

Гамільтон стартував зі спринт-поула після перемоги у спринт-кваліфікації, де випередив Антонеллі лише на 0,011 секунди. Британець утримав лідерство на старті, однак у середині дистанції Антонеллі зміг обігнати його на прямій Hangar Straight і довів гонку до перемоги.

Третім фінішував чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Джордж Расселл став четвертим, Шарль Леклер – п'ятим, а Макс Ферстаппен завершив спринт лише шостим. Очкову зону замкнули Оскар Піастрі та Ліам Лоусон.

Результати спринту Гран-прі Великої Британії

  • 1. Кімі Антонеллі (Мерседес) – 17 кіл
  • 2. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +2,745
  • 3. Ландо Норріс (Макларен) +9,783
  • 4. Джордж Расселл (Мерседес) +10,639
  • 5. Шарль Леклер (Феррарі) +12,620
  • 6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,550
  • 7. Оскар Піастрі (Макларен) +17,551
  • 8. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +30,233
  • 9. Ізак Аджар (Ред Булл) +30,953
  • 10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +35,110

Завдяки перемозі Антонеллі набрав максимальні вісім очок за спринт і збільшив перевагу в особистому заліку чемпіонату світу. Після спринту він випереджає Расселла на 43 очки, а Гамільтона – на 47.

Основна гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у неділю, 5 липня. Старт – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Гамільтон виграв спринт-кваліфікацію на домашньому Гран-прі Великої Британії.

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