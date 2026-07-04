Антонеллі виграв спринт на Гран-прі Великої Британії, Гамільтон – другий

Пілот Мерседеса Кімі Антонеллі став переможцем спринту Формули-1 на Гран-прі Великої Британії-2026, який відбувся 4 липня на трасі Сільверстоун.

Італієць фінішував попереду Льюїса Гамілтона з Феррарі та Ландо Норріса з Макларен.

Гамільтон стартував зі спринт-поула після перемоги у спринт-кваліфікації, де випередив Антонеллі лише на 0,011 секунди. Британець утримав лідерство на старті, однак у середині дистанції Антонеллі зміг обігнати його на прямій Hangar Straight і довів гонку до перемоги.

Третім фінішував чинний чемпіон світу Ландо Норріс. Джордж Расселл став четвертим, Шарль Леклер – п'ятим, а Макс Ферстаппен завершив спринт лише шостим. Очкову зону замкнули Оскар Піастрі та Ліам Лоусон.

Результати спринту Гран-прі Великої Британії

1. Кімі Антонеллі (Мерседес) – 17 кіл

2. Льюїс Гамільтон (Феррарі) +2,745

3. Ландо Норріс (Макларен) +9,783

4. Джордж Расселл (Мерседес) +10,639

5. Шарль Леклер (Феррарі) +12,620

6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +16,550

7. Оскар Піастрі (Макларен) +17,551

8. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) +30,233

9. Ізак Аджар (Ред Булл) +30,953

10. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз) +35,110

Завдяки перемозі Антонеллі набрав максимальні вісім очок за спринт і збільшив перевагу в особистому заліку чемпіонату світу. Після спринту він випереджає Расселла на 43 очки, а Гамільтона – на 47.

Основна гонка Гран-прі Великої Британії відбудеться у неділю, 5 липня. Старт – о 17:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Гамільтон виграв спринт-кваліфікацію на домашньому Гран-прі Великої Британії.