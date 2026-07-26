Стає дедалі важче зберігати позитивний настрій: Гамільтон – про втрату 2-го місця на старті Гран-прі Угорщини через штраф
Британський пілот Феррарі Льюїс Гамільтон після кваліфікації Гран-прі Угорщини прокоментував втрату позиції на стартовій решітці через штрафні санкції за перешкоджання Оскару Піастрі з Макларен, зазначивши, що не дозволить невдачам перекреслити його розвиток, хоч і зберігати оптимізм стає дедалі важче.
Його слова передає Sky Sports.
"Іноді просто не виходить. Ось і чергові вихідні, коли я протягом усіх заїздів почувався чудово, але потім все раптом пішло шкереберть.
Я завжди намагаюся зберігати позитивний настрій — у спорті завжди бувають і злети, і падіння, але все вирішується саме в дрібницях. Кожне очко має значення, і треба користуватися кожною нагодою. Після трьох штрафів за три вихідні стає дедалі важче зберігати цей позитивний настрій.
Проте я не дозволю цим невдачам затьмарити той прогрес, якого ми досягли як команда. З огляду на наш темп, я сподіваюся, що завтра нам вдасться здобути позитивний результат у гонці. Машина відчувається дедалі краще, і ми були конкурентоспроможними протягом усього уїк-енду.
Сьогодні ввечері ми продовжимо наполегливо працювати разом, щоб забезпечити собі найкращі шанси на завтра. Мені завжди подобається ця траса, тож не втрачайте віри та надішліть позитивні думки на гонку".
Нагадаємо, що за підсумками кваліфікації Гран-прі Угорщини Формули-1 сезону-2026 Норріс здобув перемогу з результатом 1:17.207.
Друге місце посів представник Феррарі Шарль Леклер, відставши від лідера на 0.238 секунди. Трійку призерів замкнув Оскар Піастрі з Макларен, поступившись своєму партнеру з команди на 0.477 секунди.
Зауважимо, що спочатку другу позицію на решітці здобув Льюїс Гамільтон, але після введення штрафних санкцій від стюардів FIA британець опинився на п'ятому місці.
Додамо, що головна гонка вікенду запланована на неділю, 26 липня, о 16:00 за київським часом.
Як відомо, на честь 40-річчя Гран-прі Угорщини Формули-1 всі 14 поворотів автодрому Хунгароринг вперше в історії отримали офіційні імена.