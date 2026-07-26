Стає дедалі важче зберігати позитивний настрій: Гамільтон – про втрату 2-го місця на старті Гран-прі Угорщини через штраф

Британський пілот Феррарі Льюїс Гамільтон після кваліфікації Гран-прі Угорщини прокоментував втрату позиції на стартовій решітці через штрафні санкції за перешкоджання Оскару Піастрі з Макларен, зазначивши, що не дозволить невдачам перекреслити його розвиток, хоч і зберігати оптимізм стає дедалі важче.

Його слова передає Sky Sports.

"Іноді просто не виходить. Ось і чергові вихідні, коли я протягом усіх заїздів почувався чудово, але потім все раптом пішло шкереберть.

Я завжди намагаюся зберігати позитивний настрій — у спорті завжди бувають і злети, і падіння, але все вирішується саме в дрібницях. Кожне очко має значення, і треба користуватися кожною нагодою. Після трьох штрафів за три вихідні стає дедалі важче зберігати цей позитивний настрій.

Проте я не дозволю цим невдачам затьмарити той прогрес, якого ми досягли як команда. З огляду на наш темп, я сподіваюся, що завтра нам вдасться здобути позитивний результат у гонці. Машина відчувається дедалі краще, і ми були конкурентоспроможними протягом усього уїк-енду.

Сьогодні ввечері ми продовжимо наполегливо працювати разом, щоб забезпечити собі найкращі шанси на завтра. Мені завжди подобається ця траса, тож не втрачайте віри та надішліть позитивні думки на гонку".