Український пілот дебютує у Формулі-4

Український пілот Вільямс Олександр Бондарев у вересні дебютує у Формулі-4.

Про це повідомив спортивний директор команди Свен Смітс, передає Feeder Series.

Бондарев у вересні візьме участь у двох останніх раундах сезону, що відбудуться в Барселоні та Монці. Це буде його етапом підготовки до повноцінного сезону у 2025 році.

До цього Олександр візьме участі на чемпіонаті світу з картингу FIA Karting, який відбудеться з 12 по 15 вересня в Англії.

Зазначається, що українець вже пройшов тестування на техніці F4 та випробував болід.

Формула-4 — категорія гоночних автомобілів з відкритими колесами формульного типу, призначену для автогонщиків-початківців.

Нагадаємо, 15-річний картингіст приєднався до професійної гоночної академії Williams Racing у вересні минулого року.