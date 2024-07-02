Бондарев: Їхня пропозиція була достойною

Український гонщик команди Williams Racing Олександр Бондарев прокоментував свій вибір команди.

Про це він розповів порталу Tribuna.com.

"Були пропозиції від різних команд. Ми довго обговорювали це з батьками та менеджерами. Вирішальним став той факт, що колектив із Гроу не має занадто великої кількості пілотів молодіжної команди, а значить вони більше уваги приділяють кожному юніору. Їхня пропозиція була достойною, я бачив гарні перспективи від цієї співпраці. Саме тому й обрав їх.

Я все ще виступаю в картингу, але у мене вже є велика команда тренерів та інженерів, які мені допомагають прогресувати як пілоту. Вони всілякими способами сприяють моєму розвитку: численні симулятори, фізична програма, психологи. По суті всі вони працюють над тим, щоб я став кращим пілотом", — сказав гонщик.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Олександр дебютує у Формулі-4.