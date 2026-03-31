Формула-1 розгляне зміни правил після аварії Бермана

Формула-1 розглядає радикальну зміну правил активної аеродинаміки, щоб зробити кваліфікацію більш видовищною та безпечною.

Про це повідомляє The Race.

Головною темою майбутнього саміту Формули-1, що запланований на 9 квітня, стане безпека. Фахівці шукатимуть способи, щоб в майбутньому уникнути обставин, що спровокували аварію Олівера Бермана на Гран-прі Японії. Різниця в швидкості між машинами, що заряджають батареї, і тими, які використовують додаткову потужність, іноді досягає 50 км/год – якраз це й спричинило небезпечний занос британського пілота.

Окрім безпеки, обговорюватимуть, як зробити кваліфікацію більш видовищною. Нині пілоти змушені економити енергію, замість того щоб їхати на повну, а падіння швидкості наприкінці прямих виглядає непереконливо для глядачів.

Вирішення цих проблем бачать у зміні профілю машин: зменшити різкі стрибки швидкості та позбутися тактики "підйом-і-круїз". Раніше пропонували знизити енергоспоживання з 350 кВт до 200 кВт або зробити вигіднішим "супер-кліппінг" – перехід на зарядку на повному газу. Але тестування показало, що ефект мінімальний.

Тепер у Формулі-1 обговорюють радикальніший крок – зниження ліміту збору енергії за коло. Зараз він становить 9 МДж у кваліфікації, на Гран-прі Японії його тимчасово знизили до 8 МДж. Розглядають варіант 6 МДж, що усуне потребу у "підйом-і-круїз" і дозволить пілотам їхати на повну на більшості трас.

Якщо ці зміни впровадять, кваліфікація у Формулі-1 може стати більш безпечною та видовищною, а різкі перепади швидкостей на прямих залишаться у минулому.

Нагадаємо, на Гран-прі Японії перемогу здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі. Другим фінішував Оскар Піастрі (Макларен), а третім – Шарль Леклер з команди Феррарі. Пілот Хаас Олівер Берман через аварію не зумів фінішувати.

