Подвійний подіум Альпін, червоний прапор, схід пілотів: Ферстаппен виграв дощовий Гран-прі Бразилії

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен завоював перемогу на 21-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Бразилії.

Востаннє нідерландець цього сезону перемагав ще на початку літа, коли тріумфував на Гран-прі Іспанії.

З поулу стартував головний конкурент Макса Ландо Норріс, а Макс через зміну двигуна починав гонку лише 17.

Гран-прі вийшло дощовим. Через це декілька разів на трасі з'являвся сейфті кар. Дощ посилився на 32 колі, що спровокувало аварію пілота Вільямс Франко Колапінто, тому було оголошено червоний прапор – гонку було зупинено.

В останній третині гонки Макс захопив лідерство. Сталося це через те, що перед червоним прапором Норріс та інші лідери пішли на пітстоп, а гонщик Ред Булл та представники Альпін замінили гуму під час зупинки.

Оскільки дощ стих, то Ферстаппен спокійно збільшував відрив від переслідувачів та спокійно здобув перемогу.

Варто зазначити, що представники Альпін Естебан Окон та П'єр Гаслі посіли інші місця на подіумі. Такий успіх дозволив команді піднятися відразу на три позиції в Кубку конструкторів.

Головний конкурент Ферстаппена Ландо Норріс із Макларена став лише 6. Карлос Сайнс зійшов ще на початку Гран-прі, чим наніс серйозний удар амбіціям Феррарі виграти Кубок конструкторів.

Результати Гран-прі Бразилії:

1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 69 кіл

2. Естебан Окон (Альпін) +19,477

3. П'єр Гаслі (Альпін) +22,532

4. Джордж Рассел (Мерседес) +23,265

5. Шарль Леклер (Феррарі) +30,177

6. Ландо Норріс (Макларен) +31,372

7. Юкі Цунода (РБ) +42,056

8. Оскар Піастрі (Макларен) +44,943

9. Ліам Лоусон (РБ) +50,452

10. Льюїс Хемілтон (Мерседес) +50,753

11. Серхіо Перес (Ред Булл) +51,531

12. Олівер Бермен (Хаас) +57,085

13. Валттері Боттас (Заубер) +1.03,588

14. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) +1.18,049

15. Чжоу Гуаньюй (Заубер) +1.19,649

Не фінішували

Карлос Сайнс (Феррарі)

Франко Колапінто (Вльямс)

Ніко Хюлькенберг (Хаас)

Алекс Албон (Вільямс)

Ланс Стролл (Астон Мартін)

Особистий залік

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 393 очка Ландо Норріс (Макларен) – 331 Шарль Леклер (Феррарі) – 307 Оскар Піастрі (Макларен) – 262 Карлос Сайнс (Феррарі) – 244 Джордж Рассел (Мерседес) – 192 Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 190 Серхіо Перес (Ред Булл) – 151 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62 Ніко Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторів

Макларен – 593 очка Феррарі – 557 Ред Булл – 544 Мерседес – 382 Астон Мартін – 86 Альпін – 49 Хаас – 46 РБ – 44 Вільямс – 17 Заубер – 0

Зазначимо, що переможцем спринту на автодромі Жозе Карлуса Пачі став Ландо Норріс.

Нагадаємо, попередній етап – Гран-прі Мексики – виграв іспанець Карлос Сайнс.