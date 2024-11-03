Норріс виграв дощову кваліфікацію в Бразилії, Ферстаппен стартуватиме 17-м

Пілот Макларен Ландо Норріс завоював поул-позишн на 21-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Бразилії. Ця перемога у кваліфікації стала для нього восьмою в кар'єрі та сьомою цього року.

Норріс став шостим переможцем недільної кваліфікації в історії. Раніше це робив Міхаель Шумахер в Японії у 2004, тричі Себастьян Феттель у 2010 (Японія), 2013 (Австралія), 2019 (Японія), а також Ніко Розберг у боліді Мерседес у 2015 році.

Британцю вдалося продемонструвати кращий результат за земляка з Мерседеса Джорджа Рассела, а також сенсаційного Юкі Цуноди з РБ, четвертим стартуватиме гонщик Альпін Естебан Окон.

Зазначимо, що через дощ кваліфікація була перенесена з суботи на неділю. Сьогоднішня сесія також була проведена за дощових умов, що дало чимало сюрпризів.

Уже в першому етапі кваліфікації вибув семиразовий чемпіон світу Льюїс Гамільтон, який виступає за Мерседес. Також сесія затягнулася через аварію пілота Вільямс Франко Колапінто, в якого, ймовірно, є українське коріння.

У другій кваліфікаційній сесії відбулося відразу дві аварії. Спочатку Карлос Сайнс не впорався з керуванням та розбив болід на початку 10-хвилинки. Наприкінці сегменту в стіну в'їхав гонщик Астон Мартін Ленс Стролл.

Через червоні прапори викликані цією аварією найкращий результат не змогли продемонструвати обидва пілоти Ред Булл, Макс Ферстаппен та Серхіо Перес. Лідер чемпіонату залишився на 12 позиції, однак через заміну двигуна нідерландський пілот стартуватиме лише 17-м.

У третьому сегменті в аварію потрапив напарник Стролла, Фернандо Алонсо, що також викликало червоні прапори. П'яті червоні прапори викликала аварія Алекса Албона, таким чином достроково завершили кваліфікацію обидва пілоти Астон Мартін та Вільямс.

Гонка на автодромі Жозе Карлуса Пачі, що розташовується у Сан-Паулу, відбудеться вже сьогодні, 3 листопада, о 17:30 за київським часом.

Пряму трансляцію спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Бразилії в Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.

Напередодні Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії після того, як його пропустив напарник Оскар Піастрі.

Ландо Норріс та Макс Ферстаппен продовжують боротьбу за чемпіонство Формули-1, наразі між пілотами різниця в 47 очок у загальному заліку. Окрім Гран-прі Бразилії до завершення чемпіонату ще відбудуться етапи в Лас-Вегасі, Катарі та Абу-Дабі.