Норріс виграв спринт на Гран-прі Бразилії

Пілот Макларен Ландо Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії.

Другим прийшов його партнер по команді Оскар Піастрі, третім став Макс Ферстаппен з Ред Булл.

Далі фінішували: Леклер, Сайнс, Рассел, Гаслі, Перес.

Старт гонки відбувся без сюрпризів, усі лідери зберегли свої позиції. Зокрема пілот Ферарі Шарль Леклер відбився від атак гонщика Ред Булл та лідера чемпіонату Макса Ферстаппена. Попри це нідерландець зміг взяти своє на 18 колі.

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Verstappen gets past Leclerc and up to P3! 👏



Question now is: can he catch Norris? #F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/k8CXNTHdpR — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

На 22-му колі пілоти Макларен обмінялися місцями, а на наступному колі дирекція гонки ухвалила рішення про віртуальний Safery car через вихід з перегонів Ніко Гюлькенберга, що фактично припинило боротьбу за позицію між Ферстаппеном та Піастрі.

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VIRTUAL SAFETY CAR DEPLOYED



The Haas of Nico Hulkenberg parks up with engine problems#F1Sprint #BrazilGP pic.twitter.com/sQNJDkWOIE — Formula 1 (@F1) November 2, 2024

Спринт – це мініверсія гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.

Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 19:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.