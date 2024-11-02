Норріс виграв спринт на Гран-прі Бразилії
Пілот Макларен Ландо Норріс виграв спринт Гран-прі Бразилії.
Другим прийшов його партнер по команді Оскар Піастрі, третім став Макс Ферстаппен з Ред Булл.
Далі фінішували: Леклер, Сайнс, Рассел, Гаслі, Перес.
Старт гонки відбувся без сюрпризів, усі лідери зберегли свої позиції. Зокрема пілот Ферарі Шарль Леклер відбився від атак гонщика Ред Булл та лідера чемпіонату Макса Ферстаппена. Попри це нідерландець зміг взяти своє на 18 колі.
На 22-му колі пілоти Макларен обмінялися місцями, а на наступному колі дирекція гонки ухвалила рішення про віртуальний Safery car через вихід з перегонів Ніко Гюлькенберга, що фактично припинило боротьбу за позицію між Ферстаппеном та Піастрі.
Спринт – це мініверсія гонки, за яку нараховуватимуться очки восьми найкращим пілотам. Переможець спринту здобуде 8 залікових балів, а восьмий гонщик — 1.
Надалі на гонщиків чекає кваліфікація, яка розпочнеться о 19:00. Головна гонка цього вікенду запланована на неділю, 3 листопада. Початок – о 19:00 за київським часом.
Нагадаємо, на попередньому Гран-прі Мексики перемогу здобув пілот Феррарі Карлос Сайнс. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.