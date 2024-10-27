Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики
Пілот Феррарі Карлос Сайнс-молодший завоював перемогу на 20-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Мексики. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.
Іспанському гонщику Скудерії вдалося впевнено фінішувати попереду колишнього партнера по Макларену Ландо Норріса та напарника Шарля Леклера.
Гонка на автодромі імені братів Родрігес розпочалася з аварії між Александром Албоном та Юкі Цунодою, яка завершилася сходом обох пілотів.
Через успішний старт Макс Ферстаппен став лідером гонки і нідерландцю вдалося зберегти лідерство після рестарту. Карлос Сайнс зумів обійти лідера чемпіонату на дев'ятому колі, після чого в нідерландця почалася боротьба з Ландо Норрісом.
Уже на десятому колі британський гонщик атакував Ферстаппена і вирвався ненадовго вперед, контратака Макса виявилася успішною, хоч і не в межах правил, лідер Ред Булл отримав 20 секунд штрафу, а ситуацією скористався Шарль Леклер, який вирвався на другу сходинку.
На 16 колі гонки зійшов пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо, для якого цей етап став 400-м у кар'єрі.
Ферстаппен з передостанньої позиції почав свій прорив до десятки. Наступний цікавий момент в гонці відбувся на 63 колі. Шарль Леклер через колових підпустив близько Ландо Норріса та помилився під натиском британця, ледь не втративши болід в останньому колі.
Зазначимо, що після цього етапу Феррарі обійшли Ред Булл у Кубку конструкторів, а також наблизилися до Макларен. У боротьбі за чемпіонство в особистому заліку Ландо Норріс наблизився до Макса Ферстаппена. Британець заробив на цьому етапі 18 очок, а нідерландець – 8.
Результати Гран-прі Мексики
- Карлос Сайнс (Фераррі) 1:40:55,800
- Ландо Норріс (Макларен) +4,705
- Шарль Леклер (Фераррі, найкраще коло) +34,387
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) +44,780
- Джордж Рассел (Мерседес) +48,536
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558
- Кевін Магнуссен (Хаас) +1:03:642
- Оскар Піастрі (Макларен) +1:04,928
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1 коло
- П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
- Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
- Франко Колапінто (Вільямс) +1 коло
- Естабен Окон (Альпін) +1 коло
- Вальттері Боттас (Кік Забуер) +1 коло
- Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло
- Ліам Лоусон (РБ) +1 коло
- Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло
Не фінішували
- Юкі Цунода (РБ)
- Александр Албон (Вільямс)
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін)
Особистий залік
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка
- Ландо Норріс (Макларен) – 315
- Шарль Леклер (Феррарі) – 291
- Оскар Піастрі (Макларен) – 251
- Карлос Сайнс (Феррарі) – 240
- Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 189
- Джордж Рассел (Мерседес) – 177
- Серхіо Перес (Ред Булл) – 150
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62
- Ніко Гюлькенберг (Хаас) – 31
Кубок конструкторів
- Макларен – 566 очок
- Феррарі – 537
- Ред Булл – 512
- Мерседес – 3366
- Астон Мартін – 86
- Хаас – 46
- РБ – 36
- Вільямс – 17
- Альпін – 14
- Кік Заубер – 0
Нагадаємо, що на попередньому етапі в Остіні, США, Феррарі завоювали золотий дубль, а Шарль Леклер здобув впевнену перемогу.