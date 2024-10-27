Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики

Пілот Феррарі Карлос Сайнс-молодший завоював перемогу на 20-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Мексики. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Іспанському гонщику Скудерії вдалося впевнено фінішувати попереду колишнього партнера по Макларену Ландо Норріса та напарника Шарля Леклера.

Гонка на автодромі імені братів Родрігес розпочалася з аварії між Александром Албоном та Юкі Цунодою, яка завершилася сходом обох пілотів.

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Tsunoda spins into the barriers at Turn 1. Alex Albon is also out 😔



Both drivers are OK.



Verstappen made the better start on the front row and launches into the lead of the race! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/wFflNKGGRS — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Через успішний старт Макс Ферстаппен став лідером гонки і нідерландцю вдалося зберегти лідерство після рестарту. Карлос Сайнс зумів обійти лідера чемпіонату на дев'ятому колі, після чого в нідерландця почалася боротьба з Ландо Норрісом.

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FULL SEND FROM SAINZ!!



The Ferrari lunges with the help of DRS and takes the lead back! 👏👏#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/dYtD8rATCQ — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Уже на десятому колі британський гонщик атакував Ферстаппена і вирвався ненадовго вперед, контратака Макса виявилася успішною, хоч і не в межах правил, лідер Ред Булл отримав 20 секунд штрафу, а ситуацією скористався Шарль Леклер, який вирвався на другу сходинку.

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Norris and Verstappen make contact twice in four corners and Leclerc gets through into second! 😱



"This guy is dangerous!" radioes Norris to McLaren 📻



The incidents have been noted by Race Control. #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/DUA1ye0TKW — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

На 16 колі гонки зійшов пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо, для якого цей етап став 400-м у кар'єрі.

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Fernando Alonso's Aston Martin becomes the third car to retire from this race 😔#F1 #MexicoGP pic.twitter.com/LnmmQoLbrx — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Ферстаппен з передостанньої позиції почав свій прорив до десятки. Наступний цікавий момент в гонці відбувся на 63 колі. Шарль Леклер через колових підпустив близько Ландо Норріса та помилився під натиском британця, ледь не втративши болід в останньому колі.

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LECLERC GOES WIDE OUT OF THE FINAL CORNER AND NORRIS IS INTO SECOND!!



The Ferrari is off the road and HOW has he not hit the wall?! Incredible car control to save it! #F1 #MexicoGP pic.twitter.com/Dy1Xm5J2fV — Formula 1 (@F1) October 27, 2024

Зазначимо, що після цього етапу Феррарі обійшли Ред Булл у Кубку конструкторів, а також наблизилися до Макларен. У боротьбі за чемпіонство в особистому заліку Ландо Норріс наблизився до Макса Ферстаппена. Британець заробив на цьому етапі 18 очок, а нідерландець – 8.

Результати Гран-прі Мексики

Карлос Сайнс (Фераррі) 1:40:55,800 Ландо Норріс (Макларен) +4,705 Шарль Леклер (Фераррі, найкраще коло) +34,387 Льюїс Гамільтон (Мерседес) +44,780 Джордж Рассел (Мерседес) +48,536 Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558 Кевін Магнуссен (Хаас) +1:03:642 Оскар Піастрі (Макларен) +1:04,928 Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1 коло П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло Франко Колапінто (Вільямс) +1 коло Естабен Окон (Альпін) +1 коло Вальттері Боттас (Кік Забуер) +1 коло Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло Ліам Лоусон (РБ) +1 коло Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло

Не фінішували

Юкі Цунода (РБ)

Александр Албон (Вільямс)

Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Особистий залік

Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка Ландо Норріс (Макларен) – 315 Шарль Леклер (Феррарі) – 291 Оскар Піастрі (Макларен) – 251 Карлос Сайнс (Феррарі) – 240 Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 189 Джордж Рассел (Мерседес) – 177 Серхіо Перес (Ред Булл) – 150 Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62 Ніко Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторів

Макларен – 566 очок Феррарі – 537 Ред Булл – 512 Мерседес – 3366 Астон Мартін – 86 Хаас – 46 РБ – 36 Вільямс – 17 Альпін – 14 Кік Заубер – 0

Нагадаємо, що на попередньому етапі в Остіні, США, Феррарі завоювали золотий дубль, а Шарль Леклер здобув впевнену перемогу.