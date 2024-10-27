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Чемпіон Автоспорт Формула 1

Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики

Станіслав Лисак — 27 жовтня, 23:48
Сайнс здобув впевнену перемогу на Гран-прі Мексики
F1

Пілот Феррарі Карлос Сайнс-молодший завоював перемогу на 20-му етапі чемпіонату Формули-1 сезону 2024 року – Гран-прі Мексики. Ця перемога стала для нього четвертою в кар'єрі та другою цього року.

Іспанському гонщику Скудерії вдалося впевнено фінішувати попереду колишнього партнера по Макларену Ландо Норріса та напарника Шарля Леклера.

Гонка на автодромі імені братів Родрігес розпочалася з аварії між Александром Албоном та Юкі Цунодою, яка завершилася сходом обох пілотів.

Через успішний старт Макс Ферстаппен став лідером гонки і нідерландцю вдалося зберегти лідерство після рестарту. Карлос Сайнс зумів обійти лідера чемпіонату на дев'ятому колі, після чого в нідерландця почалася боротьба з Ландо Норрісом.

Уже на десятому колі британський гонщик атакував Ферстаппена і вирвався ненадовго вперед, контратака Макса виявилася успішною, хоч і не в межах правил, лідер Ред Булл отримав 20 секунд штрафу, а ситуацією скористався Шарль Леклер, який вирвався на другу сходинку.

На 16 колі гонки зійшов пілот Астон Мартін Фернандо Алонсо, для якого цей етап став 400-м у кар'єрі.

Ферстаппен з передостанньої позиції почав свій прорив до десятки. Наступний цікавий момент в гонці відбувся на 63 колі. Шарль Леклер через колових підпустив близько Ландо Норріса та помилився під натиском британця, ледь не втративши болід в останньому колі.

Зазначимо, що після цього етапу Феррарі обійшли Ред Булл у Кубку конструкторів, а також наблизилися до Макларен. У боротьбі за чемпіонство в особистому заліку Ландо Норріс наблизився до Макса Ферстаппена. Британець заробив на цьому етапі 18 очок, а нідерландець – 8.

Результати Гран-прі Мексики

  1. Карлос Сайнс (Фераррі) 1:40:55,800
  2. Ландо Норріс (Макларен) +4,705
  3. Шарль Леклер (Фераррі, найкраще коло) +34,387
  4. Льюїс Гамільтон (Мерседес) +44,780
  5. Джордж Рассел (Мерседес) +48,536
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +59,558
  7. Кевін Магнуссен (Хаас) +1:03:642
  8. Оскар Піастрі (Макларен) +1:04,928
  9. Ніко Гюлькенберг (Хаас) +1 коло
  10. П'єр Гаслі (Альпін) +1 коло
  11. Ленс Стролл (Астон Мартін) +1 коло
  12. Франко Колапінто (Вільямс) +1 коло
  13. Естабен Окон (Альпін) +1 коло
  14. Вальттері Боттас (Кік Забуер) +1 коло
  15. Чжоу Гуаньюй (Кік Заубер) +1 коло
  16. Ліам Лоусон (РБ) +1 коло
  17. Серхіо Перес (Ред Булл) +1 коло

Не фінішували

  • Юкі Цунода (РБ)
  • Александр Албон (Вільямс)
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартін)

Особистий залік

  1. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 362 очка
  2. Ландо Норріс (Макларен) – 315
  3. Шарль Леклер (Феррарі) – 291
  4. Оскар Піастрі (Макларен) – 251
  5. Карлос Сайнс (Феррарі) – 240
  6. Льюїс Гамільтон (Мерседес) – 189
  7. Джордж Рассел (Мерседес) – 177
  8. Серхіо Перес (Ред Булл) – 150
  9. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 62
  10. Ніко Гюлькенберг (Хаас) – 31

Кубок конструкторів

  1. Макларен – 566 очок
  2. Феррарі – 537
  3. Ред Булл – 512
  4. Мерседес – 3366
  5. Астон Мартін – 86
  6. Хаас – 46
  7. РБ – 36
  8. Вільямс – 17
  9. Альпін – 14
  10. Кік Заубер – 0

Нагадаємо, що на попередньому етапі в Остіні, США, Феррарі завоювали золотий дубль, а Шарль Леклер здобув впевнену перемогу.

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