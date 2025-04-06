Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Японії: Ми ніколи не здаємось

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свою перемогу на Гран-прі Японії, яка стала четвертою в його кар'єрі.

Слова гонщика наводить ESPN.

"Ми ніколи не здаємось та продовжуємо нашу боротьбу. Було важко, але й водночас було дуже весело. Я дуже щасливий, машина поводилась неймовірно. Для мене це класна історія – перемогти тут, в Японії, для Хонди. Чудовий вікенд для всіх нас", – розповів Ферстаппен.

Ця перемога дозволила нідерландському пілоту наблизитись впритул до Норріса в особистому заліку і тепер гонщики мають 61 та 62 очки відповідно.

Зазначимо, що вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

Раніше повідомлялось, що в Японії пілот Мерседес Антонеллі зміг підкорити декілька рекордів.