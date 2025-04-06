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Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Японії: Ми ніколи не здаємось

Володимир Максименко — 6 квітня 2025, 11:12
Ферстаппен – про перемогу на Гран-прі Японії: Ми ніколи не здаємось
Макс Ферстаппен
GPFans

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свою перемогу на Гран-прі Японії, яка стала четвертою в його кар'єрі.

Слова гонщика наводить ESPN.

"Ми ніколи не здаємось та продовжуємо нашу боротьбу. Було важко, але й водночас було дуже весело. Я дуже щасливий, машина поводилась неймовірно.

Для мене це класна історія – перемогти тут, в Японії, для Хонди. Чудовий вікенд для всіх нас", – розповів Ферстаппен.

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Ця перемога дозволила нідерландському пілоту наблизитись впритул до Норріса в особистому заліку і тепер гонщики мають 61 та 62 очки відповідно.

Зазначимо, що вже за тиждень відбудеться четвертий етап сезону Формули-1 2025 року – Гран-прі Бахрейну.

Раніше повідомлялось, що в Японії пілот Мерседес Антонеллі зміг підкорити декілька рекордів.

Гран-прі Японії Макс Ферстаппен Формула 1 Ред Булл

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