Ферстаппен оцінив свій сезон-2025 у Формулі-1

Пілот команди Ред Булл Макс Ферстаппен висловився про свій сезон у Формулі-1.

Слова гонщика передає The Race.

"Я цілком задоволений сезоном і єдиний момент, який вартує критики – етап у Барселоні. Там все складалось не так, як хотілося б, але невдоволення каже про те, що мені не байдуже на результати. Я б міг просто сказати, що болід недостатньо швидкий і все.

Я злюсь, коли не зробив для перемоги всього, що можна було. Я повинен знати, що зробив усе можливе. З точки зору швидкості я задоволений тим виступом, особливо у кваліфікації. На початку кар'єри ці етапи були моєю слабкістю", – розповів Ферстаппен.

Зазначимо, що наразі нідерландець посідає третє місце в особистому заліку пілотів – 341 очко. На другій позиції розмістився Оскар Піастрі із 366 заліковими балами, а лідирує Ландо Норріс – 390 пунктів.

Макс Ферстаппен раніше повідомив, що не розраховував фінішувати третім на Гран-прі Бразилії після старту з піт-лейна. Проте саме завдяки цьому він встановив новий рекорд Формули-1.

Раніше напарник Норріса Оскар Піастрі прокоментував свою аварію на Гран-прі Бразилії.