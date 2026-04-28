Деймон Хілл: нові правила позбавили виступи Ферстаппена видовищності

Чемпіон світу Формули-1 1996 року Деймон Хілл заявив, що запровадження нових технічних регламентів негативно вплинуло на видовищність виступів Макса Ферстаппена та загальне сприйняття чемпіонату.

Про це колишній гонщик розповів у подкасті The Race.

На думку Хілла, сучасні правила нівелювали унікальну майстерність лідера чемпіонату, яку раніше називали "магією" через надзвичайну швидкість та ризик під час кваліфікаційних заїздів.

Хілл пригадав яскраві моменти минулих сезонів, зокрема кваліфікаційне коло Ферстаппена в Джидді, яке вразило навіть досвідчених пілотів.

"Усі дивилися коло Макса у кваліфікації в Джидді того першого року. Навіть Фернандо Алонсо підвів очі й зупинив інтерв'ю, бо не міг повірити в те, що бачить... Ось це хочеться бачити. Хочеться бачити Макса на максимумі, його магію", – зазначив він.

Він підкреслив, що саме такі епізоди на межі людських можливостей є головним продуктом серії, який привертає увагу мільйонів глядачів. Проте нинішні технічні обмеження заважають пілотам демонструвати свій максимальний потенціал.

Ексчемпіон наголосив на важливості емоційного та фізичного впливу болідів на глядачів. За його словами, історично старт гонки Формули-1 був одним із найвеличніших спортивних видовищ, що супроводжувалося неймовірною потужністю та вібраціями.

"Раніше говорили: якщо ти ніколи не бачив старт гонки Формули-1, значить ти не жив. Це було одним із головних видовищ! Земля тремтіла, і всі ці машини зривалися з місця… Гонка могла бути через годину не найзахопливішою, бо машин залишалося не так багато", – говорить Хілл.

Також британець вважає, що без повернення до видовищних стандартів будь-які скарги учасників на технічні труднощі сприйматимуться вболівальниками лише як невдоволення високооплачуваних спортсменів.

"Машини мають справляти враження. У цьому слабке місце. Якщо пілоти й організатори зможуть визначити, до чого хочуть повернутися, тоді, я думаю, вони отримають величезну підтримку. В іншому разі ви просто зіткнетеся з реакцією на кшталт: "Ой, їм платять мільйони, чого вони ниють?" – і це підірве їхні позиції", – сказав Хілл.

