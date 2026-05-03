Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі: італійський гонщик здобув третій поул поспіль у сезоні
У суботу, 2 травня, у межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.
Для італійського гонщика це третій поул поспіль у поточному сезоні. Другий результат показав Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, замкнув трійку лідерів представник Феррарі Шарль Леклер.
Результати кваліфікації Гран-прі Маямі
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 1:27.798
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,166
- Шарль Леклер (Феррарі) +0,345
- Ландо Норріс (Макларен) +0,385
- Джордж Расселл (Мерседес) +0,399
- Льюїс Гемілтон (Феррарі) +0,521
- Оскар Піастрі (Макларен) +0,702
- Франко Колапінто (Альпін) +0,964
- Ісак Аджар (Ред Булл) +0,991
- П'єр Гаслі (Альпін) +1,012
За підсумками цієї кваліфікації формується стартова решітка на головну гонку вікенду. Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Старт змагань розпочнеться о 23:00 за київським часом.
Нагадаємо, раніше, 1 травня, у межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбулася спринтерська гонка, перемогу в якій здобув Ландо Норріс на Макларен, випередивши Оскара Піастрі та Шарля Леклера. Лідер сезону Андреа Кімі Антонеллі фінішував четвертим, проте через отриманий штраф опустився на шостий рядок у підсумковому протоколі.