Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Автоспорт

Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі: італійський гонщик здобув третій поул поспіль у сезоні

Микола Літвінов — 3 травня 2026, 00:11
Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-прі Маямі: італійський гонщик здобув третій поул поспіль у сезоні
Андреа Кімі Антонеллі
Getty Images

У суботу, 2 травня, у межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбулася кваліфікація, за підсумками якої поул-позицію здобув пілот Мерседес Андреа Кімі Антонеллі.

Для італійського гонщика це третій поул поспіль у поточному сезоні. Другий результат показав Макс Ферстаппен із команди Ред Булл, замкнув трійку лідерів представник Феррарі Шарль Леклер.

Результати кваліфікації Гран-прі Маямі

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) 1:27.798
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл) +0,166
  3. Шарль Леклер (Феррарі) +0,345
  4. Ландо Норріс (Макларен) +0,385
  5. Джордж Расселл (Мерседес) +0,399
  6. Льюїс Гемілтон (Феррарі) +0,521
  7. Оскар Піастрі (Макларен) +0,702
  8. Франко Колапінто (Альпін) +0,964
  9. Ісак Аджар (Ред Булл) +0,991
  10. П'єр Гаслі (Альпін) +1,012

За підсумками цієї кваліфікації формується стартова решітка на головну гонку вікенду. Гран-прі Маямі 2026 року відбудеться у неділю, 3 травня, на Міжнародному автодромі Маямі. Старт змагань розпочнеться о 23:00 за київським часом.

Нагадаємо, раніше, 1 травня, у межах Гран-прі Маямі Формули 1 відбулася спринтерська гонка, перемогу в якій здобув Ландо Норріс на Макларен, випередивши Оскара Піастрі та Шарля Леклера. Лідер сезону Андреа Кімі Антонеллі фінішував четвертим, проте через отриманий штраф опустився на шостий рядок у підсумковому протоколі.

Формула 1

Формула 1

Норріс виграв спринт у Маямі, Піастрі фінішував 2-м, Леклер – 3-й
Помер колишній гонщик Формули-1 Дзанарді
Норріс здобув поул у спринт-кваліфікації Гран-прі Маямі
Я був би дурнем, якби намагався його утримати: Ферстаппен – про майбутній перехід свого інженера
Колапінто незадоволений реакцією Бермана на аварію на Гран-прі Японії

Останні новини