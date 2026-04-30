Разом з Ферстаппеном на 24 годинах Нюрбургринга виступить рекордна кількість учасників за 12 років

Легендарні 24 години Нюрбургринга у 2026 році зберуть найбільший пелотон з 2014 року.

Про це повідомляє Motorsport.

Серед учасників заявлений чотириразовий чемпіон Формули-1 Макс Ферстаппен, який виступить у складі команди Mercedes-AMG Team Verstappen Racing. Разом із ним за кермом Mercedes AMG GT3 EVO поїдуть Даніель Хункаделла та Жюль Гунон.

Організатори вперше за кілька років розширили максимальну кількість учасників до 161 екіпажу, що підвищить попередній ліміт у 150 машин. Це рішення стало відповіддю на зростання інтересу до гонки після спаду в другій половині 2010-х років, коли у 2020-му через пандемію було заявлено лише 97 автомобілів.

Найбільш представницьким класом стане SP9, у якому виступить 41 GT3 екіпаж. Загалом у заявці домінують автомобілі Porsche (50), BMW (43) та Mercedes-AMG (13).

За словами директора гонки Вальтера Хорнунга, такий масштабний склад учасників став можливим завдяки співпраці команд різного рівня – від професійних колективів до аматорів, що підкреслює унікальну атмосферу перегонів на Нордшляйфе.

Участь Ферстаппена також спричинила різке зростання інтересу з боку глядачів. Продаж квитків досяг рекордних показників, і організатори попереджають, що на день гонки вони можуть бути повністю розпродані, а також закликають враховувати можливі затримки з доступом до кемпінгів і пересуванням у день старту.

