Перезапуск чемпіонату та випробування для нових правил: прев'ю Гран-прі Маямі

Формула-1 повертається після довгої весняної перерви і вже цими вихідними в сонячному Маямі відбудеться 4 етап сезону "королівських перегонів".

З 1 по 3 травня місто зі штату Флориди приймає команди та фанатів автоспорту на Міжнародному автодромі Маямі. Чемпіон вирішив розібратися з головними інтригами та цікавинками напередодні першого у 2026 році заїзду в США.

Історична довідка

Звичайно гонки в "новому світі" є для Формули-1 традиційними, перші Гран-прі в Америці відбулися ще на початку 20 століття, а у Ф-1 було проведено понад 80 гонок на території США.

Проте до Маямі "королева автоспорту" завітає вп'яте в історії. Уперше про проведення Гран-прі у найпопулярнішому місті штату Флорида заговорили ще у 2018 році, проте через ускладнення в будівництві було прийнято рішення перенести етап на 2021 рік поблизу стадіону "Hard Rock".

Річ у тім, що заїзд Ф-1 перешкоджав не лише спокою місцевих жителів, а й щільному трафіку Маямі. Організатори не встигли підготувати заїзд для проведення у 2021 році і лише протягом сезону було оголошено про черговий етап, що відбудеться в США.

Гран-прі увійшло до чемпіонату світу Формули-1 2022 року, а дебютний заїзд був проведений на Міжнародному автодромі Маямі 8 травня 2022 року.

Рекорди етапу в Маямі

Враховуючи коротку історію проведення перегонів у Флориді й рекорди тут виділяти важко. Перші два Гран-прі Маямі вигравав 4-разовий чемпіон світу Макс Ферстаппен на Ред Булл.

Останнім же тріумфатором у цьому місті є пілот Макларен Оскар Піастрі. Ця перемога зрівняла в переліку найкращих конструкторів у Маямі "папаю" та Ред Булл.

Рекордне коло гонки на Міжнародному автодромі Маямі має саме Макс Ферстаппен, який зумів у 2023 році проїхати за 1:29,708 хвилини.

Конфігурація треку

Схема траси розроблена таким чином, щоб місцевим жителям не заважали перегони. Трек має постійну конфігурацію з тимчасовою інфраструктурою, як-от бар'єри та паркани, які прибираються, після проведення гонок.

Важливо зауважити, що Маямі має не типову ширину траси та кількість прямих відрізків, як для міського автодрому, що дає змогу пілотам більше боротися на трасі.

Трек на узбережжі Атлантичного океану має 19 поворотів, три прямі, на яких гонщикам дозволять використовувати нову технологію активної аеродинаміки, що дебютувала з регламентом 2026 року.

Особливістю треку є перепади висот, головний з яких знаходиться між 13 і 16 поворотами.

Загальна протяжність траси складає 5,412 км, а 57 кіл утворюють загальну дистанцію гонки в 308,326 км.

Фаворити та інтриги Гран-прі Маямі

Звичайно головними інтригами буде питання оновлень, що привезуть команди до Флориди. Чи нова Феррарі поїде швидше за Мерседес, чи зможуть Макларен повністю опанувати двигун "срібних стріл", Ред Булл залишаться в зоні середняків чи підтягнуться до лідерів, а що привезуть самі Мерседес і наскільки швидшими тепер будуть?

І це лише питання, що стосуються фаворитів, а серед середняків та аутсайдерів також відбудуться зміни, ось тільки які?

Отже, головною і найцікавішою інтригою для вболівальників буде питання того, хто боротиметься за перемоги. Зі зміненими правилами старту, кваліфікації та частково гонок звичний сценарій перегонів може змінитися.

По-перше, з оновленням кваліфікацій ймовірно Феррарі будуть ближчими до Мерседес саме в суботу, однак це може нівелюватися мінорними змінами в стартовій процедурі, де "срібні стріли" відставали.

Також Макларен вже в Японії показали, що можуть боротися з Мерседес, а отже в Маямі на нас може очікувати битва двох команд з однаковою силовою установкою. Тим паче керівник "папаї" Андреа Стелла обіцяє зовсім інший болід на трасі.

У Ред Булл звичайно були проблеми, однак і "бики" чимало працювали над машиною і мають привезти в Маямі не лише "макарену", а й зниження ваги. Побачимо чи боротьба з Альпін переросте до подіумних амбіцій, хоча очікувань від Ферстаппена і компанії мало.

Серед середняків якраз Альпін, за словами деяких інсайдерів, можуть привезти нове шасі для Франко Колапінто. Також чимало йшлося про покращення для Вільямс та інших.

Варто розуміти, що оновлення мають привезти всі, а ось їх ефективність залишається загадкою.

Ми вже зачепили питання нових правил регламенту і це якраз ще одна важлива інтрига – чи запрацюють нововведення? Усі зміни обговорювались безпосередньо з пілотами, а отже відгук тих, хто безпосередньо сидить у боліді враховувався найбільше.

І тут може відбутись ситуація, де гонщики отримують більше безпеки і комфорту, а глядачі втратять видовищність та ту неймовірну кількість обгонів, якій хвалились організатори чемпіонату після кожного заїзду цього сезону.

І як перед першим етапом 2026 року важко прогнозувати щось конкретне, адже наразі ми маємо доволі застарілі данні, які можуть перевернути з ніг на голову розклади сил вже в суботу, під час спринту.

Шини, стратегії та погода в Маямі

Команди матимуть у своєму розпорядженні три найм'якіші суміші з асортименту Pirelli: C3, C4 і C5. Асфальт, який було оновлено у 2023 році, має низький рівень зернистості і набуває кращого зчеплення протягом уїк-енду в міру еволюції траси.

У сезоні-2025 стратегії пілотів розділилися на тих, хто обрав середні шини, і тих, хто обрав жорсткі, залишаючи собі варіанти на випадок нейтралізації або раптової зміни погодних умов. Вікно для піт-стопів було, по суті, приблизно на середині дистанції, а досить довгі відрізки заохочувалися дуже низьким зносом усіх обраних сумішей.

"Однією цікавою особливістю, яка проявилася минулого року, було те, як швидко висихала траса. Це було чітко продемонстровано під час спринту – короткої гонки, яка також відбудеться цього сезону, – коли пілоти перейшли з проміжних шин на слікі протягом 19 кіл, незважаючи на сильний дощ, що йшов до старту. Мінливі погодні умови можуть знову піднести сюрпризи протягом уїк-енду", – йдеться у пресрелізі виробника шин.

Попри сонячну погоду протягом цього тижня існує велика ймовірність дощу саме в неділю, в день гонки, що може стати першим випробуванням для регламенту 2026 року в дощових умовах.

Прогноз Чемпіона

Як ми вже й казали, дати прогноз після такої затяжної перерви вкрай важко, а якщо врахувати, що на нас можуть очікувати дощові умови, то визначити чітко фаворита майже неможливо.

Тому Чемпіон зробить трохи незвичний прогноз – спринт заїзд та гонку виграють дві різні команди, а отже вперше в цьому сезоні Мерседес не виграє якийсь з заїздів.

Розклад Гран-прі Маямі

П'ятниця, 1 травня

19:00 – 20:30. Перша практика

23:30 – 00:14. Спринт-кваліфікація

Субота, 2 травня

19:00 – 20:00. Спринт

23:00 – 00:00. Кваліфікація

Неділя, 3 травня

23:00. Гонка

Де дивитися

Пряму трансляцію, спринт-кваліфікації, спринту, кваліфікації та безпосередньо гонки Гран-прі Маямі Україні покаже телеканал Setanta Sports Ukraine+ та ОТТ-платформа Setanta Sports.