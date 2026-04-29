Команда Ферстаппена не отримає вирішальну перевагу перед 24 годинами Нюрбургрингу

Чотириразовий чемпіон світу Формули-1 Макс Ферстаппен та його команда опинилися в ускладненому становищі напередодні дебютної участі нідерландця у 24 годинах Нюрбургринга.

Про це повідомляє Racingnews365.

Першої кваліфікаційної гонки сезону була скасована через трагічну аварію на початку квітня. Тому організатори змінили процедуру допуску до фінальної частини кваліфікації.

За новими правилами лише п'ять команд отримали автоматичне право на участь у вирішальній сесії Top-Q3. Колектив Ферстаппена не увійшов до цього переліку, а отже, змушений долати повний триетапний відбір за системою вибуття.

Для виходу у фінальну дванадцятку найшвидших екіпажів Макс Ферстаппен та його партнери – Дані Джункаделла, Лукас Ауер та Жюль Гунон – мають пройти через сесії Top-Q1 та Top-Q2. Додатковим викликом для екіпажу Mercedes-AMG GT3 стане регламентна вимога, згідно з якою на кожному з етапів кваліфікації повинен виступати інший пілот. Це унеможливлює ставку на одного "кваліфікаційного фахівця" та вимагає від усієї команди стабільно високого темпу протягом усього дня.

Нагадаємо, що нідерландець паралельно з Формулою-1 уже бере участь у перегонах на витривалість. Нещодавно він виграв заїзд на Нюрбургрингу в Німеччині, але його дискваліфікували через помилку команди з шинами.