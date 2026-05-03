Старт Гран-прі Маямі перенесли через загрозу грози

Старт недільної Гран-прі Маямі Формули 1 відбудеться на три години раніше через загрозу грози.

Про це повідомляють організатори змагань. Деталі додає Sky Sports.

Початково заїзд мав розпочатися о 23:00 за київським часом, проте новий час старту призначено на 20:00. За прогнозами синоптиків, у другій половині дня на території проведення змагань очікуються сильні зливи та грози. Закони штату Флорида вимагають призупиняти спортивні заходи на відкритому повітрі після першого удару грому.

"За підсумками обговорень між FIA, FOM та організаторами гонки в Маямі було прийнято рішення перенести початок недільного Гран-прі Маямі на 13:00 за місцевим часом у Маямі через прогноз погоди, згідно з яким пізніше в другій половині дня, приблизно в час, коли за початковим планом мала розпочатися гонка, очікуються сильні зливи. Це рішення було прийнято з метою мінімізації перешкод у проведенні гонки, забезпечення максимально можливого часу для завершення Гран-прі в найкращих умовах та забезпечення пріоритету безпеки пілотів, уболівальників, команд і персоналу", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що у суботній кваліфікації Гран-прі Маямі поул-позицію здобув пілот команди Мерседес Андреа Кімі Антонеллі, випередивши Макса Ферстаппена та Шарля Леклера.

А раніше у спринтерській гонці у межах Гран-прі Маямі перемогу здобув гонщик Макларен Ландо Норріс, тоді як Антонеллі через штраф опустився на шосту позицію.