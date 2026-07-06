На Гран-Прі Італії буде спринтерська гонка в 2027 – 2029 роках

У сезонах 2027, 2028 і 2029 років на Гран-Прі Італії Формули-1 у Монці проходитиме спринтерська гонка.

Про це повідомляє Holiness.

Дану інформацію було анонсовано під час презентації Гран-Прі Італії 2026 року, яка відбулася у понеділок, 6 липня. Цього сезону етап у Монці відбудеться 5-6 вересня.

В сезоні 2026 року спринтерські гонки пройдуть на 6 із 22 етапів сезону Формули-1: в Китаї, Маямі, Канаді, Великій Британії, Нідерландах і Сінгапурі.

Нагадаємо, напередодні пілот Феррарі Шарль Леклер виграв Гран-Прі Великої Британії у Сілверстоуні. Лідер загального заліку, Андреа Кімі Антонеллі з Мерседеса, посів лише 16 місце через технічні проблеми з болідом під кінець гонки.