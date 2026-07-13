Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів після нового обміну ударами між США та Іраном

Формула-1 опинилася під загрозою зриву мінімальної кількості етапів через повторні удари США по Ірану.

Про це повідомляє Motorsport.

За даними видання, чемпіонату необхідно провести як мінімум 22 етапи, інакше команди та Liberty Media можуть зіткнутися із серйозними фінансовими наслідками.

Формула-1 планувала повернути етап у Сахірі, включивши його до календаря між Гран-прі Сінгапуру та Азербайджану, проте після нового обміну ударами між США та Іраном цей варіант знову було виключено.

Зараз керівництво чемпіонату терміново опрацьовує новий варіант календаря. При цьому команди, як і раніше, не підтримують ідею проведення двох гонок на одній трасі.

Однак проведення щонайменше 22 етапів залишається обов'язковим завданням. В іншому випадку команди можуть зіткнутися зі штрафними санкціями з боку спонсорів, а Liberty Media ризикує порушити умови телевізійних контрактів, у яких прописано мінімальну кількість Гран-прі.

При цьому під питанням залишається не лише повернення Бахрейну. Через геополітичну напруженість, що зберігається, невизначеність також зберігається навколо Гран-прі Катару і Абу-Дабі, які заплановані на кінець листопада і початок грудня. Остаточне рішення щодо календаря має бути ухвалене не пізніше етапу в Зандворті, який відбудеться з 21 по 23 серпня.

Напередодні повідомлялося, що чотириразовий чемпіон Формули-1 та пілот Ред Булл Макс Ферстаппен перебуває на фінальній стадії перемовин щодо можливого переходу до Макларен.