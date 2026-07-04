Антонеллі виграв кваліфікацію Гран-Прі Великої Британії

Пілот Мерседеса Кімі Антонеллі став переможцем кваліфікації на Гран-Прі Великобританії у Формулі-1, яка відбулася у суботу, 4 липня.

Італієць, який наразі лідирує в чемпіонаті Формули-1 2026 року, випередив двох пілотів Феррарі – монегаска Шарля Леклера та господаря етапу, британця Льюїса Гамільтона. Четвертий результат показав партнер Антонеллі по Мерседесу, британець Джордж Расселл.

Чинний чемпіон світу Ландо Норріс (Макларен) став шостим, а 4-разовий чемпіон Формули-1, Макс Ферстаппен із Ред Булл, показав сьомий результат.

Результати кваліфікації:

Гонка Гран-Прі Великої Британії відбудеться у неділю, 5 липня. Раніше Антонеллі виграв спринт Гран-Прі Великої Британії, також випередивши представника Феррарі, Льюїса Гамільтона.