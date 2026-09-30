Окон покине Хаас по закінченні сезону-2026

Француз Естебан Окон підтвердив чутки про те, що після закінчення поточного сезону його дороги із Хаас розійдуться.

Про це він повідомив на своїй сторінці в Інстаграмі.

Мій час у команді Хаас Ф-1 добіжить кінця після завершення сезону 2026 року. Я залишаю цей проєкт із високо піднятою головою та пишаюся своїми виступами в обставинах, які не завжди були найпростішими з різних причин та факторів, що перебували поза моїм контролем. Моя першочергова увага зараз зосереджена на наступному гоночному вікенді. Я продовжуватиму наполегливо працювати з командою, максимізувати кожну можливість і витискати максимум продуктивності з боліда. Попереду в цьому сезоні ще багато гонок, і, як завжди, я віддам усього себе за кермом – заради себе та своєї команди. Я досі мотивований. Я досі прагну нових перемог. Це абсолютно точно не кінець моєї кар'єри у Формулі-1", – написав Естебан.

У пресі є чимало чуток про перехід Окона до чемпіонату світу з гонок на витривалість (WEC), де виступатиме за заводську команду Тойоти, яка є технічним партнером Хаас.

Нагадаємо, що французький гонщик виступає за Хаас із літа 2024-го.

У межах 15-го етапу Формули-1, Гран-прі Азербайджану, Окон показав 8-й результат. На останніх метрах дистанції його випередив Арвід Ліндблад, який фінішував у підсумку 7-м.

Раніше повідомлялося, що легендарний іспанський пілот Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще щонайменше на один сезон.