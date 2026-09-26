Бездоганний Расселл, швидкі Ред Булл та хаос позаду: підсумки Гран-прі Азербайджану

Відгримів один з найепічніших етапів Формули-1 2026 року. Гран-прі Азербайджану подарувало нам чимало сенсацій, сходів, боротьби, обгонів та несподіваних результатів.

Як міський трек у Баку зумів створити таку круту подію для фанатів "королеви автоспорту" розповідаємо у традиційних підсумках етапу Формули-1.

Суботні П'ятничні баталії

Не дуже звично вмикати Формулу-1 в обід суботи і бачити, як гаснуть вогні на старт-фінішній прямій, проте 15-й етап сезону в Азербайджані доволі нетипово відбувся не в період п'ятниця-неділя, а з четверга по суботу.

Річ у тім, що на неділю, 27 вересня, у Азербайджані припадає День пам'яті, через що розважальні заходи не проводяться.

Відповідно кваліфікація, що принесла чимало сюрпризів, проходила в п'ятницю.

Уже перший сегмент кваліфікації можна було б назвати сенсаційним – Андреа Кімі Антонеллі зачепив стіну перед першим поворотом і вибув зі змагань. Італійцю пощастило до цього вже показати час, що зберегло за ним 16 сходинку.

Bro pulled a Piastri pic.twitter.com/B9ECoyop2t — F1 TROLL (@f1trollofficial) September 25, 2026

Окрім невдачі лідера чемпіонату нижче свого рівня проїхали пілоти Ауді, і Бортолето, і Гюлькенберг не зуміли пройти до другого сегменту квали.

Вже у другій сесії здивували зі знаком мінуси гонщики Рейсінг Буллз. Колектив, що є найкращим середняком сезону не зумів жодною машиною заїхати у вирішальну частину кваліфікації.

А ось хто здивував, так це Карлос Сайнс. Якби не штраф для іспанця, то старт з 9 місця був би справжньою сенсацією.

Боротьба ж за поул виявилась не такою напруженою. Джордж Расселл був у власній лізі, завдячуючи напарнику. Майже секунда відриву після останнього кола це ідеально підтверджує. На другу сходинку претендентів було більше і сильнішим тут виявився Шарль Леклер, для якого кваліфікації в Баку вже стали родзинкою, хоч і проти цього Мерседеса боротьби не вдалось.

Найбільше розчарування після п'ятниці було у Макса Ферстаппена. Нідерландець через проблеми з двигуном програв не лише своєму напарнику, а й П'єру Гаслі, здобувши для себе лише 8 стартову позицію. Хоча різниця між темпом кваліфікаційним та гоночним була колосальною.

Бездоганний Рассел та Антонеллі, що дарує шанси на боротьбу за титул

Навіть для Джорджа Расселла, який зумів здобути перший гранд-слем у кар'єрі (виграна кваліфікація, гонка, лідирування з 1 по останнє коло та найшвидший час у заїзді), перевага в темпі була не настільки великою, як у квалі.

Довгий час Оскар Піастрі, який вирвався на другу сходинку на старті, тримався в кількох секундах позаду, а за 30 кіл Расселл від'їхав від переслідувачів усього на 10 секунд.

Андреа Антонеллі також не демонстрував шаленого темпу, з боями прориваючись через сито середняків. Якби не всі перипетії в гонці, то до п'ятої позиції італієць міг би і не доїхати.

У підсумку Расселл відіграв 15 залікових балів і попереду залишається 7 гонок. У такому темпі звичайно британець може наздогнати напарника, але для боротьби за титул нам необхідно ще проблеми в Антонеллі.

Минулого року саме з провалу в Азербайджані почався спад Оскара Піастрі та втрата першої сходинки в загальному заліку австралійцем, побачимо чи стануть проблеми в Баку ще одним моментом для камбеку за чемпіонський титул.

Абсолютний провал Макларен

Ще до 30 кола "папая" могли претендувати на солідну гонку з подіумом Оскара Піастрі та фінішем у топ-7 для Ландо Норріса. Однак після цієї позначки все пішло шкереберть.

Спочатку чинний чемпіон світу помилився в першому повороті, опустившись на 9 позицію. На 31 колі Алекс Албон в'їхав у стіну та викликав машину безпеки, що могло піти не так, а точніше хто…

Франко Колапінто вирішив зіграти в боулінг і вибити не лише свого напарника П'єра Гаслі, а й Ландо Норріса, який опинився на шляху двох Альпін.

А паралельно ще й Оскар Піастрі програв позицію Максу Ферстаппену… Ну на цьому ж уже все?

Ще кілька кіл і австралієць під тиском від Ісака Аджара помиляється. Через 10 кіл від вильоту Норріса в першому повороту ту ж помилку допустив і Оскар Піастрі.

Макларен до 30 кола везли 24 очки у свій залік і могли б відіграти залікові бали у Феррарі в боротьбі за 2 сходинку Кубку Конструкторів, але в підсумку помилки пілотів та негаразди на трасі призвели до скорочення відставання вже до самої команди з Вокінга.

Найкраща гонка Ред Булл за 2,5 роки

Так так, вам не почулось. Уперше за 2,5 років обидва пілоти Ред Булл заїхали на подіум гонки Формули-1. Тоді у 2024 році в Китаї Серхіо Перес долучився до Макса Ферстаппена, який з того часу здобув чимало перемог.

І подвійний подіум "биків" виглядав абсолютно заслужено. Попри складну кваліфікацію, гоночний темп у РБ був дуже солідний. Ферстаппен та Аджар обганяли не лише на старт-фінішній прямій, а й мали запас батареї, щоб обганяти суперників на другому довгому відрізку.

Наприкінці заїзду Макс Ферстаппен навіть мав можливість вирвати перемогу, Мерседес Джорджа Расселла не міг від'їхати від нідерландця і на фініші перших двох пілотів розділило дві десятих секунди – найближчий фініш у Формулі-1 з 2002 року!

Баку дає надію фанатам Ред Булл, що робота над покращенням боліда йде в правильному напрямку, тим паче попереду на нас чекають ще траси з наддовгими прямими, що можуть бути зручними для "биків".

Вже за тиждень у "Сепангу" ми знову можемо побачити шалену швидкість РБ на прямих, а далі перевага прямих буде і в Лас-Вегасі, і потенційно в Мексиці.

Тому Ферстаппену не варто розчаровуватись, можливо цього року він ще почує гімн Нідерландів.

Баку показало Мадриду, яким має бути вуличний трек.

Два тижні тому ми побачили одну з найнудніших гонок за останні роки на новенькому Мадрингу і сьогодні нас порадував справжнім трилером інша міська траса в Баку.

Саме в Азербайджані ми побачили найменші відриви між лідерами та аутсайдерами, при цьому обгони були в різних групах протягом заїзду.

Окрім цього велика щільність пелотону не дозволяла лідерам йти на безкоштовний ранній піт-стоп, що змушувало всіх якомога довше триматись на одній гонці і чекати машини-безпеки.

Звичайно сейфті-кар з'явився і дозволив УСІМ змінити одночасно гуму без втрати позицій, але і без цього ми попереду бачили боротьбу і обгони.

У цій гонці ми побачили чудовий виступ від Хаас, які не брали очок з гонки в Монако! Карлос Сайнс попри штраф у кваліфікації прорвався до 10 місця.

Арвід Лінблад прорвався з 15 місця на 7, здійснивши останній обгон за кілька метрів до завершення перегонів (хоч до цього гонщик Рейсінг Буллз і вибив свого напарника).

Мадриду на замітку – майте довгу і широку пряму та місце для накопичення енергії, щоб можна було батарейку реалізовувати.