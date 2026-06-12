Юніор Феррарі може замінити Окона у 2027 році – ЗМІ

Рафаель Камара на подіумі в Маямі 2026 року

Гонщик Формули-2 та учасник молодіжної програми Феррарі Рафаель Камара став головним кандидатом на перехід до Формули-1 у сезоні 2027 року.

Про це повідомляє Auto Motor und Sport.

Бразильський гонщик, який минулого року виграв титул у Формулі-3. У Формули-2 Камара вже двічі заїжджав на подіум – у Мельбурні та Маямі. Зараз 21-річний пілот займає сьоме місце в особистому заліку чемпіонату.

У Маранелло вважають вихованця своєї академії готовим до виступу в найвищому дивізіоні, проте місця у заводській команді Феррарі вже зайняті Шарлем Леклером та Льюїсом Гамільтоном. Основним варіантом для дебюту Камари є команда Хаас, яка є близьким технічним партнером Скудерії

Потенційне місце у Хаас може звільнитися через незадовільні результати Естебана Окона, який за перші шість вікендів сезону набрав лише три очки. Керівник команди Аяо Комацу взимку критикував французького пілота, який є найбільш високооплачуваним гонщиком в історії американського колективу та регулярно поступається своєму напарнику Оллі Берману.

Сама команда Хаас прийматиме остаточне рішення щодо складу на наступний рік з урахуванням фінансового фактору, адже підписання новачка Камари коштуватиме значно дешевше, ніж продовження співпраці з Оконом.

Нагадаємо, що також у Формулу-1 може потрапити чинний чемпіон Формули-2 Леонардо Форнаролі та повернутися гонщик системи Ред Булл Юкі Цунода.