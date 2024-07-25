Хаас оголосив про підписання Окона

Команда Формули-1 Хаас оголосила про підписання багаторічного контракту з пілотом Альпін Естебаном Оконом.

Про це повідомляє пресслужба команди.

"Вітаємо Естебана Окона в команді з наступного сезону! Переможець Формули-1 підписав багаторічний контракт і став першим переможцем Гран-прі, який виступатиме за команду з моменту нашого дебюту в Ф-1 у 2016 році", — написали Хаас.

Естебан з 2021 року виступає за Альпін, у складі команди він здобув першу та, поки що, єдину у своїй кар'єрі перемогу — на Гран-прі Угорщини у 2021 році.

Welcoming Esteban Ocon to the team from next season! 🙌🇫🇷



The Formula One race winner has signed a multi-year contract and becomes the first grand prix race winner to drive for the team since our F1 debut in 2016.#HaasF1 — MoneyGram Haas F1 Team (@HaasF1Team) July 25, 2024

Окона вже привітав майбутній напарник, 19-річний Олівер Берман, якого Хаас підписала раніше.

Нагадаємо, напередодні команда оголосила, що данський автогонщик Кевін Магнуссен покине її по завершенню поточного сезону.