Расселл виграв шалене Гран-прі Азербайджану з 7 сходами

Гонщик Мерседес Джордж Расселл здобув упевнену перемогу на 15 етапі Формули-1, Гран-прі Азербайджану.

Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував восьмим, через проблеми із силовою установкою. Трійку замкнув напарник нідерландця Ісак Аджар.

Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі зумів прорватись з 16 стартової позиції до 5-ї.

Зауважимо, що протягом заїзду відбулось відразу 7 сходів, пілоти Астон Мартін Фернандо Алонсо та Ленс Стролл були змушені зійти через проблеми з болідом, а ось Алекс Албон, П'єр Гаслі, Франко Колапінто та Вальттері Боттас були змушені завершити гонку через аварії.

Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану

Джордж Рассел (Мерседес); Макс Ферстаппен (Ред Булл); Ісак Аджар (Ред Булл); Шарль Леклер (Феррарі); Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес); Льюїс Гамільтон (Феррарі); Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз); Естебан Окон (Хаас); Олівер Берман (Хаас); Карлос Сайнс-мол. (Вільямс); Ніко Гюлькенберг (Ауді); Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз); Габріел Бортолето (Ауді); Оскар Піастрі (Макларен); Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

Ленс Стролл (Астон Мартін);

Фернандо Алонсо (Астон Мартін);

Алекс Албон (Вільямс);

Ландо Норріс (Макларен);

П'єр Гаслі (Альпін);

Франко Колапінто (Альпін);

Валттері Боттас (Каділлак).

Залік пілотів

Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 302 очка; Джордж Расселл (Мерседес) – 236; Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 199; Ландо Норріс (Макларен) – 186; Шарль Леклер (Феррарі) – 179; Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 163; Оскар Піастрі (Макларен) – 120; Ісак Аджар (Ред Булл) – 86; Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 59; П'єр Гаслі (Альпін) – 41; Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 37; Франко Колапінто (Альпін) – 27; Олівер Берман (Хаас) – 20; Габріель Бортолето (Ауді) – 10; Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7; Карлос Сайнс (Вільямс) – 7; Естебан Окон (Хаас) – 7; Алекс Албон (Вільямс) – 5; Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3; Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1; Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0; Серхіо Перес (Каділак) – 0; Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

Мерседес – 538; Феррарі – 378; Макларен – 306; Ред Булл – 263; Рейсінг Буллз – 83; Альпін – 68; Хаас – 27; Ауді – 17; Вільямс – 12; Астон Мартін – 3; Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Гран-прі Бахрейну прийматиме трек у Малайзії, гонка традиційно відбудеться в неділю, 4 жовтня.