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Расселл виграв шалене Гран-прі Азербайджану з 7 сходами

Станіслав Лисак — 26 вересня 2026, 15:50
Расселл виграв шалене Гран-прі Азербайджану з 7 сходами
Getty Images

Гонщик Мерседес Джордж Расселл здобув упевнену перемогу на 15 етапі Формули-1, Гран-прі Азербайджану.

Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував восьмим, через проблеми із силовою установкою. Трійку замкнув напарник нідерландця Ісак Аджар.

Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі зумів прорватись з 16 стартової позиції до 5-ї.

Зауважимо, що протягом заїзду відбулось відразу 7 сходів, пілоти Астон Мартін Фернандо Алонсо та Ленс Стролл були змушені зійти через проблеми з болідом, а ось Алекс Албон, П'єр Гаслі, Франко Колапінто та Вальттері Боттас були змушені завершити гонку через аварії.

Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану

  1. Джордж Рассел (Мерседес);
  2. Макс Ферстаппен (Ред Булл);
  3. Ісак Аджар (Ред Булл);
  4. Шарль Леклер (Феррарі);
  5. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
  6. Льюїс Гамільтон (Феррарі);
  7. Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
  8. Естебан Окон (Хаас);
  9. Олівер Берман (Хаас);
  10. Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
  11. Ніко Гюлькенберг (Ауді);
  12. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
  13. Габріел Бортолето (Ауді);
  14. Оскар Піастрі (Макларен);
  15. Серхіо Перес (Каділлак);

Зійшли

  • Ленс Стролл (Астон Мартін);
  • Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
  • Алекс Албон (Вільямс);
  • Ландо Норріс (Макларен);
  • П'єр Гаслі (Альпін);
  • Франко Колапінто (Альпін);
  • Валттері Боттас (Каділлак).

Залік пілотів

  1. Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 302 очка;
  2. Джордж Расселл (Мерседес) – 236;
  3. Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 199;
  4. Ландо Норріс (Макларен) – 186;
  5. Шарль Леклер (Феррарі) – 179;
  6. Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 163;
  7. Оскар Піастрі (Макларен) – 120;
  8. Ісак Аджар (Ред Булл) – 86;
  9. Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 59;
  10. П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
  11. Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 37;
  12. Франко Колапінто (Альпін) – 27;
  13. Олівер Берман (Хаас) – 20;
  14. Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
  15. Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
  16. Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
  17. Естебан Окон (Хаас) – 7;
  18. Алекс Албон (Вільямс) – 5;
  19. Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3;
  20. Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
  21. Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
  22. Серхіо Перес (Каділак) – 0;
  23. Вальттері Боттас (Каділак) – 0.

Кубок конструкторів

  1. Мерседес – 538;
  2. Феррарі – 378;
  3. Макларен – 306;
  4. Ред Булл – 263;
  5. Рейсінг Буллз – 83;
  6. Альпін – 68;
  7. Хаас – 27;
  8. Ауді – 17;
  9. Вільямс – 12;
  10. Астон Мартін – 3;
  11. Каділлак – 0.

Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Гран-прі Бахрейну прийматиме трек у Малайзії, гонка традиційно відбудеться в неділю, 4 жовтня.

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