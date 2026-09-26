Расселл виграв шалене Гран-прі Азербайджану з 7 сходами
Гонщик Мерседес Джордж Расселл здобув упевнену перемогу на 15 етапі Формули-1, Гран-прі Азербайджану.
Другим фінішував Макс Ферстаппен, який стартував восьмим, через проблеми із силовою установкою. Трійку замкнув напарник нідерландця Ісак Аджар.
Лідер чемпіонату Андреа Кімі Антонеллі зумів прорватись з 16 стартової позиції до 5-ї.
Зауважимо, що протягом заїзду відбулось відразу 7 сходів, пілоти Астон Мартін Фернандо Алонсо та Ленс Стролл були змушені зійти через проблеми з болідом, а ось Алекс Албон, П'єр Гаслі, Франко Колапінто та Вальттері Боттас були змушені завершити гонку через аварії.
Підсумкові результати Гран-прі Азербайджану
- Джордж Рассел (Мерседес);
- Макс Ферстаппен (Ред Булл);
- Ісак Аджар (Ред Булл);
- Шарль Леклер (Феррарі);
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес);
- Льюїс Гамільтон (Феррарі);
- Арвід Ліндблад (Рейсінг Буллз);
- Естебан Окон (Хаас);
- Олівер Берман (Хаас);
- Карлос Сайнс-мол. (Вільямс);
- Ніко Гюлькенберг (Ауді);
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз);
- Габріел Бортолето (Ауді);
- Оскар Піастрі (Макларен);
- Серхіо Перес (Каділлак);
Зійшли
- Ленс Стролл (Астон Мартін);
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін);
- Алекс Албон (Вільямс);
- Ландо Норріс (Макларен);
- П'єр Гаслі (Альпін);
- Франко Колапінто (Альпін);
- Валттері Боттас (Каділлак).
Залік пілотів
- Андреа Кімі Антонеллі (Мерседес) – 302 очка;
- Джордж Расселл (Мерседес) – 236;
- Льюїс Гамільтон (Феррарі) – 199;
- Ландо Норріс (Макларен) – 186;
- Шарль Леклер (Феррарі) – 179;
- Макс Ферстаппен (Ред Булл) – 163;
- Оскар Піастрі (Макларен) – 120;
- Ісак Аджар (Ред Булл) – 86;
- Ліам Лоусон (Рейсінг Буллз) – 59;
- П'єр Гаслі (Альпін) – 41;
- Арвід Ліндблад (Рейсін Буллз) – 37;
- Франко Колапінто (Альпін) – 27;
- Олівер Берман (Хаас) – 20;
- Габріель Бортолето (Ауді) – 10;
- Ніко Гюлькенберг (Ауді) – 7;
- Карлос Сайнс (Вільямс) – 7;
- Естебан Окон (Хаас) – 7;
- Алекс Албон (Вільямс) – 5;
- Фернандо Алонсо (Астон Мартін) – 3;
- Юкі Цунода (Рейсін Буллз) – 1;
- Ленс Стролл (Астон Мартін) – 0;
- Серхіо Перес (Каділак) – 0;
- Вальттері Боттас (Каділак) – 0.
Кубок конструкторів
- Мерседес – 538;
- Феррарі – 378;
- Макларен – 306;
- Ред Булл – 263;
- Рейсінг Буллз – 83;
- Альпін – 68;
- Хаас – 27;
- Ауді – 17;
- Вільямс – 12;
- Астон Мартін – 3;
- Каділлак – 0.
Наступний Гран-прі Формули-1 відбудеться вже за тиждень, Гран-прі Бахрейну прийматиме трек у Малайзії, гонка традиційно відбудеться в неділю, 4 жовтня.