Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще на рік

Легендарний іспанський пілот Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще щонайменше на один сезон.

Про це повідомляє пресслужба його команди, Астон Мартін.

Команда повідомила про те, що у наступному сезоні її кольори продовжить захищати поточний склад пілотів: Алонсо та Ленс Стролл.

Таким чином, 45-річний іспанець продовжить свої виступи у Формулі-1, де він дебютував ще у далекому 2000 році. Двічі – в 2005 і 2006 роках – Алонсо ставав чемпіоном світу. Фернандо повернувся в Формулу-1 в 2021 році після дворічної перерви.

У поточному сезоні Алонсо набрав лише 3 очки та наразі посідає 19 місце в загальному заліку чемпіонату світу.

Нагадаємо, минулого тижня Джордж Расселл виграв Гран-Прі Азербайджану.