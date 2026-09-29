Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще на рік
Фернандо Алонсо
Астон Мартін
Легендарний іспанський пілот Фернандо Алонсо залишиться у Формулі-1 ще щонайменше на один сезон.
Про це повідомляє пресслужба його команди, Астон Мартін.
Команда повідомила про те, що у наступному сезоні її кольори продовжить захищати поточний склад пілотів: Алонсо та Ленс Стролл.
Таким чином, 45-річний іспанець продовжить свої виступи у Формулі-1, де він дебютував ще у далекому 2000 році. Двічі – в 2005 і 2006 роках – Алонсо ставав чемпіоном світу. Фернандо повернувся в Формулу-1 в 2021 році після дворічної перерви.
У поточному сезоні Алонсо набрав лише 3 очки та наразі посідає 19 місце в загальному заліку чемпіонату світу.
Нагадаємо, минулого тижня Джордж Расселл виграв Гран-Прі Азербайджану.