Ферстаппен та Окон розпочнуть Гран-прі Сан-Паулу з піт-лейну

Пілот Ред Булл Макс Ферстаппен та представник Хаас Естебан Окон розпочнуть гонку Гран-прі Сан-Паулу з піт-лейну.

Про це стало відомо зі звітів FIA.

Ред Булл вирішили знову змінити налаштування боліда нідерландця та замінити його силову установку – через це команду та пілота покарали стартом з піт-лейну. Така сама ситуацій і з Естебаном Оконом – Хаас порушили правила закритого парку. Цікаво, що це лише другий випадок в кар'єрі Ферстаппена, коли він розпочнає гонку з піт-лейну – попередній випадок був у 2016 році на Гран-прі Монако.

Max Verstappen and Esteban Ocon will both Start the #BrazilGP from Pit Lane!



This is due to setup changes made under Parc Férme and new engine parts taken!



[📰FIA documents] pic.twitter.com/E1LE8k1TM3 — Fastest Pitstop (@FastestPitStop) November 9, 2025

Нагадаємо, Ферстаппен не пройшов перший сегмент кваліфікації, фінішувавши у підсумку 16-м. Окон розмістився рядком вище за Макса.

Гонка відбудеться у неділю, 9 листопада. Старт заїзду запланований на 19:00 за київським часом.

Нагадаємо, напередодні Норріс виграв спринт та став новим лідером чемпіонату.