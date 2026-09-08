Легендарна Вірер нагородила компліментами зірку Формули-1

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер відвідала етап Формули-1 в Італії. Вона познайомилася з Кімі Антонеллі, якого нагородила компліментами.

Слова Вірер цитує Ski-nordique.net.

"Я мала честь познайомитися з Кімі Антонеллі, і мушу сказати, що я був вражена, бо він приземлена, життєрадісна та щира людина. Чудово бути поруч із такими спортсменами, як він", – сказала вона.

Антонеллі став тріумфатором етапу в Італії. Італієць стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна, проте в гонці зумів швидко повернутися в боротьбу за найвищі місця. Наприкінці гонки він зумів випередити Расселла та здобути вражаючу перемогу на домашній трасі.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.