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Легендарна Вірер нагородила компліментами зірку Формули-1

Руслан Травкін — 8 вересня 2026, 10:08
Легендарна Вірер нагородила компліментами зірку Формули-1
Доротея Вірер
facebook.com/DoroWierer/

Легендарна італійська біатлоністка Доротея Вірер відвідала етап Формули-1 в Італії. Вона познайомилася з Кімі Антонеллі, якого нагородила компліментами.

Слова Вірер цитує Ski-nordique.net.

"Я мала честь познайомитися з Кімі Антонеллі, і мушу сказати, що я був вражена, бо він приземлена, життєрадісна та щира людина.

Чудово бути поруч із такими спортсменами, як він", – сказала вона.

Антонеллі став тріумфатором етапу в Італії. Італієць стартував лише 19-м через штраф за заміну двигуна, проте в гонці зумів швидко повернутися в боротьбу за найвищі місця. Наприкінці гонки він зумів випередити Расселла та здобути вражаючу перемогу на домашній трасі.

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Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що тепер вона розвиватиме власний бренд із накладок для шиї.

Формула 1 Доротея Вірер Кімі Антонеллі

Доротея Вірер

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