Легендарна Вірер після завершення кар'єри допомагає фінансовій поліції Італії

Легенда біатлону Доротея Вірер наразі знаходиться в структурі Fiamme Gialle ("Жовте полум'я"), яке підпорядковується Фінансовій поліції Італії (Guardia di Finanza).

Слова італійки цитує Ski-nordique.net.

"Я залишаюся з групою Fiamme Gialle і розробляю кілька проєктів. Я активніша, ніж раніше!".

Guardia di Finanza – це відомство, підпорядковане Міністерству економіки та фінансів Італії. Воно займається боротьбою з фінансовими злочинами, контрабандою, відмиванням грошей, наркоторгівлею та охороною кордонів.

Вірер також визнала, що тепер має більше часу на хоббі та сім'ю.

"Я хочу присвятити час своїй родині та друзям. Я люблю їзду на велосипеді; це підтримує мене у формі. Я сприймаю це як подорож з близькими людьми серед гірських пейзажів, а також як спосіб розслабитися".

Доротея завершила кар'єру під час домашньої Олімпіади в Мілані та Кортіні.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).

Двічі, у 2019 та 2020 роках, вона ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що легендарна Доротея Вірер мріє здобути професію, пов'язану з нічними клубами.