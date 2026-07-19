Легендарна Вірер після завершення кар'єри допомагає фінансовій поліції Італії
Легенда біатлону Доротея Вірер наразі знаходиться в структурі Fiamme Gialle ("Жовте полум'я"), яке підпорядковується Фінансовій поліції Італії (Guardia di Finanza).
Слова італійки цитує Ski-nordique.net.
"Я залишаюся з групою Fiamme Gialle і розробляю кілька проєктів. Я активніша, ніж раніше!".
Guardia di Finanza – це відомство, підпорядковане Міністерству економіки та фінансів Італії. Воно займається боротьбою з фінансовими злочинами, контрабандою, відмиванням грошей, наркоторгівлею та охороною кордонів.
Вірер також визнала, що тепер має більше часу на хоббі та сім'ю.
"Я хочу присвятити час своїй родині та друзям. Я люблю їзду на велосипеді; це підтримує мене у формі. Я сприймаю це як подорож з близькими людьми серед гірських пейзажів, а також як спосіб розслабитися".
Доротея завершила кар'єру під час домашньої Олімпіади в Мілані та Кортіні.
Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку).
Двічі, у 2019 та 2020 роках, вона ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.
Раніше повідомлялося, що легендарна Доротея Вірер мріє здобути професію, пов'язану з нічними клубами.