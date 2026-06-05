Легендарна біатлоністка підірвала мережу: Вірер показала ефектні фото у купальнику на пляжі

Легенда світового біатлону Доротея Вірер вкотре довела, що залишається однією з найяскравіших спортсменок не лише на трасі, а й за її межами.

Італійська біатлоністка поділилася новою серією літніх фотографій, які миттєво привернули увагу її підписників у соцмережах.

На знімках Вірер позує на тлі моря у яскравому червоному купальнику, прогулюється піщаним пляжем під пальмами та насолоджується морозивом.

Фотосесія вийшла по-справжньому атмосферною. Сонце, морський берег, екзотичні пейзажі та усміхнена Доротея створили кадри, які швидко почали набирати тисячі вподобань і коментарів.

Нагадаємо, після Олімпійських ігор у Мілані Вірер оголосила про завершення кар'єри.

Взявши участь у чотирьох Олімпіадах, італійка здобула лише чотири олімпійські медалі (одну срібну та три бронзові, з них одна бронза – в особистому заліку). Двічі, у 2019 та 2020 роках, Вірер ставала володаркою Великого кришталевого глобуса.

Раніше повідомлялося, що легендарна італійка розвиватиме власний бренд із накладок для шиї, а також заявила про бажання освоїти професію діджея.